|Происшествия
|31.12.2017 09:37
На юге Волгограда сгорели три грузовика
Сразу три грузовые машины пострадали от огня в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании на улице 2-я Динамовская поступил около половины четвертого утра, где загорелся “КАМАЗ”. По предварительным данным, затем огонь перекинулся на стоящие рядом “МАЗы”. Благодаря оперативности пожарных, за четверть часа очаги возгорания были ликвидированы. Пострадавших среди людей нет. Специалисты выясняют причины случившегося.
Щенячий восторг: самые крутые собаки Волгограда встречают свой год
Под Волгоградом семья «солнечного» Гоши в канун нового года переехала из общежития в трехкомнатную квартиру
«Привет жирам, белкам и углеводам!»: гастроэнтеролог напоминает волгоградцам правила новогоднего застолья
Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в гостях у питомцев...
Добрыми переменами обернулся канун нового года для семьи Гончаровых из Дубовки, в которой воспитывается особенный мальчик. У Лидии...
Что бы такое съесть, чтобы похудеть? За новогодним столом таким едва ли не шекспировским вопросом задаются многие. Мы...
|Общество
|31.12.2017 12:03
Главный редактор ИА "Высота 102" Сергей Трофимов: С пожеланиями к друзьям, злопыхателям и форумчанам
Уважаемые волгоградцы, читатели и зрители ИА «Высота 102»! Уходящий 2017 год внес много нового в нашу жизнь, отдельные события были приятны и радовали нас, другие - разочаровывали и огорчали. В любом случае, год Петуха подходит к концу. Впереди — новый 2018 год, год Собаки. Новый год — это запах елки, сосны, шампанского и мандаринов. И сегодня, как в детстве, хочется верить...
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|Общество
|31.12.2017 11:58
Праздничная иллюминация стала одним из символов приближающегося Нового года. Корреспонденты ИА «Высота 102» выяснили, что изменилось в светодиодном оформлении Волгограда и Волжского, где появилась новая подсветка, и какую фантазию проявили власти городов при выборе арт-композиций.
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|Общество
|31.12.2017 11:35
Что ждут волгоградцы в новом году, об исполнении каких желаний мечтают, какой хотят видеть страну, чего хотят для близких? Журналисты ИА "Высота 102" в преддверии одного из самых любимых праздников россиян вышли на улицы города и услышали порой неожиданные ответы.
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|Газетный киоск
|31.12.2017 10:45
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении проекта по строительству автодорожного обхода Волгограда в схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте кабмина. "Реализация этого проекта позволит полностью вывести из Волгограда транзитный автотранспортный поток, следующий из Москвы в направлении Астраханской области, Республики Калмыкия, Ставропольского края, Республики Дагестан, морских портов Каспийского бассейна", - говорится в сопроводительной записке к документу. Как отмечается, строительство объездного пути планируется в рамках работ по реконструкции трассы М-6 "Каспий".
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|Экология
|31.12.2017 10:16
Итоги Года экологии подвели в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, - сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона. ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ стационарный пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха и передвижная лаборатория общей стоимостью 13 млн рублей. 65 промышленных предприятий реализуют инвестиционные проекты с внедрением современных технологий с высокими экологическими характеристиками общей стоимостью около 3 млрд рублей. РЕАЛИЗОВАНО 9 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ в сфере водоотведения: строительство и реконструкция локальных очистных сооружений, прокладка дюкера по дну Волги от городской КНС к очистным сооружениям на о. Голодный, реконструкция канализационно-очистной станции на о. Голодный, разработаны проекты по строительству очистных сооружений на 14...
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|Общество
|31.12.2017 08:08 (Обновлено: 31.12.2017 11:35)
Активного четвероногого участника уличных акций ушедшего года отметили журналисты и волгоградцы, которые освещали события, происходящие в городе, а также принимали в них участие. Бесспорным лидером «политической», «гражданской» и «спортивной» активности стал черный бездомный пес, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на свидетельства и мнения очевидцев. Так, четвероногий друг человека стал самым "громким" участником прошедшего накануне нового года в Волгограде сбора подписей сторонниками Алексея Навального. Живой символ наступающего года беззлобно облаял нескольких человек, собравшихся у Вечного огня. А затем начал выпрашивать еду. Нашлись поблизости и любители животных, которые предложили собаке немного сухого...
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|Общество
|31.12.2017 07:27
Они крушили все, что оказывалось на их пути – киоски, павильоны, кафе и даже рынки. В Волгограде была не ночь, а целый год «длинных ковшей» – так город-герой весь 2017-ый готовился к чемпионату мира по футболу. Прежде чем благоустроить центральные улицы и проспекты, которые, на минуточку, увидят гости мундиаля, их зачищали от дряхлых и, как правило, не совсем законных строений. Вступившая в силу в марте 2017 года новая схема размещения нестационарных торговых объектов развязала руки властям для демонтажа стильных (по меркам 90-х годов) ларьков и павильонов. Ушла целая эпоха. Нет, их еще много в Волгограде, но теперь они...
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|Здравоохранение
|30.12.2017 18:47
В конце каждого года принято подводить итоги. Каким он был, уходящий, и что несет будущий? На эти вопросы не всегда можно ответить однозначно. Но что касается работы медицинских учреждений, единственный факт неоспорим: медики всегда на передовой. В 2017 году волгоградская клиническая больница №12 стала лидером по результатам независимой оценки качества медицинских учреждений стационарного типа. Руководит коллективом главный врач, кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения, Заслуженный врач РФ, врач-травматолог-ортопед высшей категории Петр Иванов. По его словам, их учреждение работает приблизительно как атомные часы, четко и безотказно, и в этом заслуга всего коллектива. В клинике...
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|Общество
|30.12.2017 18:06
Сегодня в Свято-Вознесенском монастыре, расположенным возле Дубовки, спустя год после пожара открыли восстановленный паломнический корпус. Как сообщает ИА «Высота 102», здание рассчитано на 30 спальных мест, в котором также предусмотрена трапезная комната. Праздничное для обитателей монастыря и его прихожан событие отметили богослужением. На территории монастыря также оборудована часовня с купелью. Святой источник здесь был обнаружен еще в 19 веке. Внутренние стены, как пояснила игуменья Анна – настоятельница Свято-Вознесенского монастыря, планируется покрыть росписью, которая отобразит историю создания православного комплекса. Напомним, сильный пожар в женском монастыре произошел в ноябре 2016 года. Тогда полностью выгорело здание корпуса,...
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|Общество
|30.12.2017 17:24
Директор волгоградской ж/д больницы Евгений Крайнов: В новом году искренне желаю всем волгоградцам и коллегам здоровья
Директор НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Волгоград - 1 ОАО «РЖД» Евгений Крайнов поздравляет волгоградцев и коллег с наступающим новым годом и Рождеством. «Эти праздники мы всегда ждем с особым, волнующим чувством, потому что это время всегда было и остается временем светлых надежд. Радостью, объединяющей друзей, родных и близких. Пусть 2018-й - год Собаки принесет перемены к лучшему в жизни каждого из вас, а в семьях всегда царит взаимопонимание, поддержка и благополучие. От имени всего нашего...
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|Общество
|30.12.2017 16:11
Журналисты ИА «Высота 102» поинтересовались у волгоградцев, собираются ли они сократить траты на празднование Нового года, в частности, на праздничный стол и подарки. Лишь часть опрошенных призналась, что готовы урезать новогодний бюджет. Но подавляющее большинство волгоградцев заявили, что не будут себе отказывать в создании хорошего настроения.
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|Происшествия
|30.12.2017 10:32
В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Котово, который в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Форд Фокус», совершил наезд на группу людей, выходивших из кафе. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, сегодня, около 2 часов ночи, в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены двое мужчин и 35-летняя женщина. На месте аварии до прибытия медиков от полученных травм скончалась 26-летняя местная жительница. По горячим следам сотрудники ДПС задержали нарушителя. В настоящее время избирается мера пресечения в виде заключения под стражу.
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|Культура
|30.12.2017 09:39
Лучшим автором проекта на скульптурную композицию, посвященную строителям Волгограда, стал коллектив под руководством народного художника России, лауреата Государственной премии РФ Андрея Ковальчука. Всего на суд жюри было представлено 8 работ. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, композиция, победившая на конкурсе, имеет форму куба. На фасадной грани на фоне контура города изображены представители разных строительных специальностей, на второй грани показано восстановление строителями послевоенного Сталинграда. Третья грань представляет собой основные вехи в строительстве и объекты Волгограда, придающие неповторимость городу. Четвертая грань – это современный город, итог труда строителей. Все грани куба...
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|Общество
|29.12.2017 20:24 (Обновлено: 30.12.2017 10:46)
Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в гостях у питомцев Зонального центра кинологической службы ГУ МВД по Волгоградской области и убедилась, что щенячий восторг при встрече именного года не чужд и самым серьезным собакам.
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|Политика
|29.12.2017 20:15
Василий Иванов будет осуществлять полномочия заместителя губернатора Волгоградской области, курирующего сельское хозяйство и природопользование. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Волгоградской области. Ранее с поста заместителя главы региона по собственному желанию ушел Александр Беляев. При этом, заместитель губернатора Василий Иванов продолжит выполнять обязанности и председателя облкомитета сельского хозяйства.
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На юге Волгограда сгорели три грузовика
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Происшествия
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31 декабря 09:37
На юге Волгограда сгорели три грузовика
30 декабря 09:52
29 декабря 11:37
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