Под Волгоградом год спустя после пожара в монастыре восстановили паломнический корпус







Сегодня в Свято-Вознесенском монастыре, расположенным возле Дубовки, спустя год после пожара открыли восстановленный паломнический корпус. Как сообщает ИА «Высота 102», здание рассчитано на 30 спальных мест, в котором также предусмотрена трапезная комната. Праздничное для обитателей монастыря и его прихожан событие отметили богослужением.





На территории монастыря также оборудована часовня с купелью. Святой источник здесь был обнаружен еще в 19 веке. Внутренние стены, как пояснила игуменья Анна – настоятельница Свято-Вознесенского монастыря, планируется покрыть росписью, которая отобразит историю создания православного комплекса.





Напомним, сильный пожар в женском монастыре произошел в ноябре 2016 года. Тогда полностью выгорело здание корпуса, в котором размещалась трапезная и жили работники монастыря, а также паломники. Для восстановления сооружения был объявлен сбор денежных средств.

Справка. Свято-Вознесенский женский монастырь основан в 1865 году. После Октябрьской революции 1917 года обитель подверглась осквернению и разорению, монахини во главе с настоятельницей были расстреляны. В 1991 году в монастыре вновь началась монашеская жизнь. В 2000 году был восстановлен святой источник, который за предшествующие десятилетия был засыпан мусором и камнями.

Сейчас здесь живут более 30 монахинь. Самым почитаемым образом обители является старинная Тихвинская икона Божией матери. Чтобы ей поклониться, приезжают верующие из разных уголков страны.



