Уходящий Год экологии в Волгоградской области в цифрах и фактах

Итоги Года экологии подвели в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, - сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона.

ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ стационарный пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха и передвижная лаборатория общей стоимостью 13 млн рублей. 65 промышленных предприятий реализуют инвестиционные проекты с внедрением современных технологий с высокими экологическими характеристиками общей стоимостью около 3 млрд рублей.

РЕАЛИЗОВАНО 9 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ в сфере водоотведения: строительство и реконструкция локальных очистных сооружений, прокладка дюкера по дну Волги от городской КНС к очистным сооружениям на о. Голодный, реконструкция канализационно-очистной станции на о. Голодный, разработаны проекты по строительству очистных сооружений на 14 водовыпусках в Волгограде

ЗАВЕРШЕНО БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ правого берега р. Волга в Волгограде: стоимость проекта - 2,8 млрд рублей, предотвращенный ущерб – 7,2 млрд рублей; берегоукрепление Волгоградского водохранилища в Николаевске: стоимость проекта - 114 млн рублей предотвращенный ущерб – 1,2 млрд рублей. Разработан паспорт регионального проекта «Оздоровление Волги», поднято со дна Волги 29 затонувших судов.

ПРОВЕДЕНА РАСЧИСТКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 3 ериков и 3 озер общей протяженностью 7,4 км. За три года регион вышел на показатель 40 км расчищенных водных объектов.

ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛИГОНА ТКО в Светлоярском районе, начато строительство 2 мусороперерабатывающих комплексов, ведется строительство и модернизация 3 линий сортировки отходов.

ВЫСАЖЕНО БОЛЕЕ 4 МЛН ДЕРЕВЬЕВ. В лесополосах проведено около 1 500 субботников, лесовосстановительные работы на площади более 2 000 га. В мероприятиях по благоустройству и восстановлению лесов участвовали более 100 тысяч волгоградцев.

ДЕЙСТВУЕТ БОЛЕЕ 60 ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ протяженностью 3 000 км. С целью этно- и экотуризма регион посетили около 50 000 человек .

ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 900 ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ с участием 300 тысяч человек . Разработана концепция по формированию экологической культуры населения Волгоградской области: в 2017 году проведено около 5500 занятий и уроков природолюбия для 100 тысяч школьников и воспитанников детских садов.











