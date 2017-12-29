|Происшествия
|30.12.2017 13:14
Ради спасения пассажира в Волгограде экстренно сел самолет “Москва -Баку”
Экстренную посадку в аэропорту Волгограда совершил самолет рейса “Москва -Баку”. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе аэропорта, причиной посадки стал гипертонический приступ у одного из пассажиров.
Сигнал о ЧП поступил диспетчеру в 12:22. В 12:41 самолет благополучно приземлился. Помощь пассажиру стали оказывать в салоне самолета. Как стало известно информагентству, приступ произошел на фоне онкологического заболевания.
По уточненным сведениям, самолет рейса SU 1854 принадлежит компании “Аэрофлот”. Из столичного аэропорта "Шереметьево" он вылетел в 10 часов 45 минут. В 15:14 самолет покинул Волгоград и продолжил свой путь.
Щенячий восторг: самые крутые собаки Волгограда встречают свой год
Под Волгоградом семья «солнечного» Гоши в канун нового года переехала из общежития в трехкомнатную квартиру
«Привет жирам, белкам и углеводам!»: гастроэнтеролог напоминает волгоградцам правила новогоднего застолья
Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в гостях у питомцев...
Добрыми переменами обернулся канун нового года для семьи Гончаровых из Дубовки, в которой воспитывается особенный мальчик. У Лидии...
Что бы такое съесть, чтобы похудеть? За новогодним столом таким едва ли не шекспировским вопросом задаются многие. Мы...
|Общество
|30.12.2017 17:24
Директор волгоградской ж/д больницы Евгений Крайнов: В новом году искренне желаю всем волгоградцам и коллегам здоровья
Директор НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Волгоград - 1 ОАО «РЖД» Евгений Крайнов поздравляет волгоградцев и коллег с наступающим новым годом и Рождеством. «Эти праздники мы всегда ждем с особым, волнующим чувством, потому что это время всегда было и остается временем светлых надежд. Радостью, объединяющей друзей, родных и близких. Пусть 2018-й - год Собаки принесет перемены к лучшему в жизни каждого из вас, а в семьях всегда царит взаимопонимание, поддержка и благополучие. От имени всего нашего...
Прочитана: 307 раз
|Общество
|30.12.2017 16:11
Журналисты ИА «Высота 102» поинтересовались у волгоградцев, собираются ли они сократить траты на празднование Нового года, в частности, на праздничный стол и подарки. Лишь часть опрошенных призналась, что готовы урезать новогодний бюджет. Но подавляющее большинство волгоградцев заявили, что не будут себе отказывать в создании хорошего настроения.
Прочитана: 2839 раз
|Происшествия
|30.12.2017 10:32
В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Котово, который в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Форд Фокус», совершил наезд на группу людей, выходивших из кафе. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, сегодня, около 2 часов ночи, в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены двое мужчин и 35-летняя женщина. На месте аварии до прибытия медиков от полученных травм скончалась 26-летняя местная жительница. По горячим следам сотрудники ДПС задержали нарушителя. В настоящее время избирается мера пресечения в виде заключения под стражу.
Прочитана: 2185 раз
|Происшествия
|30.12.2017 09:52
За минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 5 ДТП с тяжкими последствиями, в результате которых 5 человек получили травмы. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Причиной ДТП явились погодные условия, невнимательность водителей и нарушения правил дорожного движения, - уточнили в ведомстве.
Прочитана: 1115 раз
|Выборы
|30.12.2017 09:47
Волгоградские коммунисты на состоявшемся пленуме подвели итоги работы за минувший год и определили задачи на ближайшую перспективу. Как сообщается на сайте Сталинградского обкома, - передает ИА «Высота 102», - одной из главных задач является работа перед предстоящими выборами президента РФ, «которая уже идет и которую нужно продолжать для достижения самых высоких результатов в ходе выборной кампании», - говорится в сообщении. Каким образом будет строиться работа и как будут достигаться высокие результаты, - не уточняется. Коммунистам показали фильм о кандидате в президенты от КПРФ, который «вызвал исключительно положительные и одобрительные комментарии».
Прочитана: 981 раз
|Культура
|30.12.2017 09:39
Лучшим автором проекта на скульптурную композицию, посвященную строителям Волгограда, стал коллектив под руководством народного художника России, лауреата Государственной премии РФ Андрея Ковальчука. Всего на суд жюри было представлено 8 работ. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, композиция, победившая на конкурсе, имеет форму куба. На фасадной грани на фоне контура города изображены представители разных строительных специальностей, на второй грани показано восстановление строителями послевоенного Сталинграда. Третья грань представляет собой основные вехи в строительстве и объекты Волгограда, придающие неповторимость городу. Четвертая грань – это современный город, итог труда строителей. Все грани куба...
Прочитана: 1086 раз
|Общество
|30.12.2017 06:41
Комитет по управлению госимуществом Волгоградской области пытался взыскать с бывшего владельца недостроя в пойме реки Царица крупную сумму за пользование земельным участком площадью 13992 кв.м. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, ответчиком по делу выступил индивидуальный предприниматель Александр Андреев, который являлся собственником недостроя до 18 мая 2016 года. Комитет госимущества требовал с него более 22 миллионов рублей неосновательного обогащения в виде платы за фактическое пользование земельным участком за период с 16 января 2008 года по 17 мая 2016 года и проценты за пользование чужими деньгами в сумме свыше 6,5...
Прочитана: 3243 раз
|Общество
|29.12.2017 20:24 (Обновлено: 30.12.2017 10:46)
Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в гостях у питомцев Зонального центра кинологической службы ГУ МВД по Волгоградской области и убедилась, что щенячий восторг при встрече именного года не чужд и самым серьезным собакам.
Прочитана: 17062 раз
|Политика
|29.12.2017 20:15
Василий Иванов будет осуществлять полномочия заместителя губернатора Волгоградской области, курирующего сельское хозяйство и природопользование. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Волгоградской области. Ранее с поста заместителя главы региона по собственному желанию ушел Александр Беляев. При этом, заместитель губернатора Василий Иванов продолжит выполнять обязанности и председателя облкомитета сельского хозяйства.
Прочитана: 10121 раз
|Аналитика
|29.12.2017 20:00
Смотрите сегодня в программе: 95 единиц транспорта для школ и учреждений здравоохранения Волгоградской области отправились в муниципальные образования. Урок истории: полицейские в ретро-костюмах поздравили автолюбителей, въезжающих в город - герой. Хвостатый общественник - активист: бездомная собака заслужила звание волгоградской звезды общественных мероприятий уходящего года. Новый год к нам мчится: жители Волгограда накануне желают стабильности и мира не только своим семьям, но и всей планете. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме...
Прочитана: 18791 раз
|Общество
|29.12.2017 16:45
Синоптики не прогнозируют снежной погоды в новогоднюю ночь в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию Волгоградского гидрометцентра, в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года в городе-герое ожидается от 2 до 4 градусов мороза, туман и изморозь. В первый день уже нового 2018 года в Волгограде прогнозируют ледяной дождь и гололед. Температура днем 0...+2, ночью ожидается 1-3 градуса ниже нуля.
Прочитана: 3153 раз
|Общество
|29.12.2017 16:35
Под Волгоградом семья «солнечного» Гоши в канун нового года переехала из общежития в трехкомнатную квартиру
Добрыми переменами обернулся канун нового года для семьи Гончаровых из Дубовки, в которой воспитывается особенный мальчик. У Лидии и двух ее детей «Высота 102» впервые побывала месяц назад и увиденное журналистов потрясло: кругом плесень, в общей душевой комнате, где приходилось купать ребенка– ржавчина, грибок, щели в дверях, в которые со свистом задувает ветер. Не говоря уже о том, что проживать втроем в 14 квадратных метрах в принципе проблематично. Вместе со съемочной группой в гости к Гончаровым тогда приезжала и депутат Госдумы Анна Кувычко. Как мать, она близко к сердцу приняла трудную ситуацию, в которой...
Прочитана: 8450 раз
|Расследования
|29.12.2017 16:31
Водитель, сбивший насмерть 13-летнюю девочку в Калачевском районе Волгоградской области, задержан в областном центре в Дзержинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, трагедия произошла накануне около семи часов вечера. Водитель, по его словам, не заметил ребенка из-за темноты и тумана и был уверен, что ему под колеса попало дикое животное. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
Прочитана: 5702 раз
|Расследования
|29.12.2017 14:48
Банда, возглавляемая тремя депутатами представительного органа одного из сельских поселений Городищенского района, похитила у ОАО "РЖД" более 480 тонн топлива. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении 11 членов "топливной" ОПГ. Известно, что всего в ней участвовал 61 человек. По данным следствия, банду возглавлял один из народных избранников (его также обвиняют в незаконном хранении оружия). Подбором "персонала" занимались двое его коллег-депутатов. Группировка действовала с апреля по октябрь 2016 года. Злоумышленники сливали дизельное топливо из баков локомотивов. Машинисты и их помощники, работавшие в одном из депо Волгограда, в...
Прочитана: 4040 раз
|Общество
|29.12.2017 12:31
95 транспортных средств для школ и больниц, поступивших в волгоградский регион по федеральной программе, переданы муниципальным образованиям. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области. Автомобили скорой помощи смогут выйти на вызовы уже в субботу, автобусы начнут развозить детей на занятия в школы в следующем году. К сегодняшнему дню из 333 машин скорой помощи, которые работают на территории региона, осталось заменить 16%, при этом еще три года назад износ спецавтотранспорта был просто колоссальный. Из 592 школьных автобусов в Волгоградской области осталось заменить 24%. Из врученных сегодня 70 школьных автобусов восемь машин малой вместимости предназначены для...
Прочитана: 2250 раз
30 декабря 17:24
30 декабря 13:14
Ради спасения пассажира в Волгограде экстренно сел самолет “Москва -Баку”
30 декабря 09:52
30 декабря 09:47
30 декабря 09:39
30 декабря 06:41
29 декабря 20:24
29 декабря 20:00
29 декабря 16:45
29 декабря 16:35
29 декабря 12:30
29 декабря 11:37
29 декабря 11:17
Происшествия
30 декабря 13:14
Ради спасения пассажира в Волгограде экстренно сел самолет “Москва -Баку”
30 декабря 09:52
29 декабря 11:37
28 декабря 08:31
27 декабря 13:42
27 декабря 10:37
27 декабря 09:15
26 декабря 20:15
26 декабря 14:51
26 декабря 07:45
25 декабря 18:10
25 декабря 16:00
25 декабря 11:39
25 декабря 10:21
25 декабря 10:10
25 декабря 09:05
24 декабря 15:06
23 декабря 09:47
23 декабря 08:12
22 декабря 16:04
22 декабря 12:15
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 30 Декабря, Сб
Волгоград
температура 0..-2 С, давление 752..754 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 4 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
30 Декабря, Сб
|1 $
|57.6002 руб.
|1 €
|68.8668 руб.
|1 GBP
|77.6739 руб.
|1 CHF
|58.9743 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 16648
«Высота 102 ТВ»: Кандидаты на ключевые посты в администрации Волгоградской области прошли фильтр «Единой России»15
Просмотров: 15624
Просмотров: 14633
Просмотров: 11571
«Привет жирам, белкам и углеводам!»: гастроэнтеролог напоминает волгоградцам правила новогоднего застолья12
Просмотров: 7937
Просмотров: 5901
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +45 / 5-
Рекомендации: +45 / 1-
Рекомендации: +44 / 9-
Рекомендации: +42 / 1-
Рекомендации: +41 / 6-
Волгоградский областной краеведческий музей впервые покажет большую коллекцию золота сарматов (ВИДЕО)22
Рекомендации: +41 / 5-
Рекомендации: +41 / 3-
Рекомендации: +40 / 1-
Рекомендации: +40 / 0-