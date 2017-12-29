Ради спасения пассажира в Волгограде экстренно сел самолет “Москва -Баку”

Экстренную посадку в аэропорту Волгограда совершил самолет рейса “Москва -Баку”. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе аэропорта, причиной посадки стал гипертонический приступ у одного из пассажиров.

Сигнал о ЧП поступил диспетчеру в 12:22. В 12:41 самолет благополучно приземлился. Помощь пассажиру стали оказывать в салоне самолета. Как стало известно информагентству, приступ произошел на фоне онкологического заболевания.

По уточненным сведениям, самолет рейса SU 1854 принадлежит компании “Аэрофлот”. Из столичного аэропорта "Шереметьево" он вылетел в 10 часов 45 минут. В 15:14 самолет покинул Волгоград и продолжил свой путь.



