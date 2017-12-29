Пропавшего в Волгоградской области школьника нашли в заброшенном здании

Пропавшего в Светлоярском районе 10-летнего мальчика сегодня нашли полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, о пропаже ребенка накануне вечером сообщил его отец. В пятницу он поссорился с сыном из-за того, что тот начал курить. После ссоры мальчик сказал, что пошел в гости к бабушке, но домой от нее не вернулся. Отец, испугавшись за ребенка, обратился в полицию.

Всю ночь поднятые по тревоге правоохранители искали пропавшего. Обнаружить его удалось лишь утром. Как оказалось, мальчишка заночевал в заброшенном доме. По словам врачей, на здоровье ребенка это "приключение" никак не отразилось. А вот его родителям придется ответить за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Протоколы по данному нарушению были составлены сотрудниками полиции.







