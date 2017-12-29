В Волгоградской области пьяный водитель въехал в группу людей, есть погибший

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Котово, который в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Форд Фокус», совершил наезд на группу людей, выходивших из кафе. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, сегодня, около 2 часов ночи, в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены двое мужчин и 35-летняя женщина. На месте аварии до прибытия медиков от полученных травм скончалась 26-летняя местная жительница. По горячим следам сотрудники ДПС задержали нарушителя.

В настоящее время избирается мера пресечения в виде заключения под стражу.



