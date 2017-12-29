|Происшествия
|30.12.2017 10:32
В Волгоградской области пьяный водитель въехал в группу людей, есть погибший
В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Котово, который в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Форд Фокус», совершил наезд на группу людей, выходивших из кафе. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, сегодня, около 2 часов ночи, в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены двое мужчин и 35-летняя женщина. На месте аварии до прибытия медиков от полученных травм скончалась 26-летняя местная жительница. По горячим следам сотрудники ДПС задержали нарушителя.
В настоящее время избирается мера пресечения в виде заключения под стражу.
Щенячий восторг: самые крутые собаки Волгограда встречают свой год
Под Волгоградом семья «солнечного» Гоши в канун нового года переехала из общежития в трехкомнатную квартиру
«Привет жирам, белкам и углеводам!»: гастроэнтеролог напоминает волгоградцам правила новогоднего застолья
Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в гостях у питомцев...
Добрыми переменами обернулся канун нового года для семьи Гончаровых из Дубовки, в которой воспитывается особенный мальчик. У Лидии...
Что бы такое съесть, чтобы похудеть? За новогодним столом таким едва ли не шекспировским вопросом задаются многие. Мы...
|Происшествия
|30.12.2017 13:14
Экстренную посадку в аэропорту Волгограда совершил самолет рейса “Москва -Баку”. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе аэропорта, причиной посадки стал гипертонический приступ у одного из пассажиров. Сигнал о ЧП поступил диспетчеру в 12:22. В 12:41 самолет благополучно приземлился. Помощь пассажиру стали оказывать в салоне самолета. Как стало известно информагентству, приступ произошел на фоне онкологического заболевания.
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|Происшествия
|30.12.2017 09:52
За минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 5 ДТП с тяжкими последствиями, в результате которых 5 человек получили травмы. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Причиной ДТП явились погодные условия, невнимательность водителей и нарушения правил дорожного движения, - уточнили в ведомстве.
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|Выборы
|30.12.2017 09:47
Волгоградские коммунисты на состоявшемся пленуме подвели итоги работы за минувший год и определили задачи на ближайшую перспективу. Как сообщается на сайте Сталинградского обкома, - передает ИА «Высота 102», - одной из главных задач является работа перед предстоящими выборами президента РФ, «которая уже идет и которую нужно продолжать для достижения самых высоких результатов в ходе выборной кампании», - говорится в сообщении. Каким образом будет строиться работа и как будут достигаться высокие результаты, - не уточняется. Коммунистам показали фильм о кандидате в президенты от КПРФ, который «вызвал исключительно положительные и одобрительные комментарии».
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|Культура
|30.12.2017 09:39
Лучшим автором проекта на скульптурную композицию, посвященную строителям Волгограда, стал коллектив под руководством народного художника России, лауреата Государственной премии РФ Андрея Ковальчука. Всего на суд жюри было представлено 8 работ. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, композиция, победившая на конкурсе, имеет форму куба. На фасадной грани на фоне контура города изображены представители разных строительных специальностей, на второй грани показано восстановление строителями послевоенного Сталинграда. Третья грань представляет собой основные вехи в строительстве и объекты Волгограда, придающие неповторимость городу. Четвертая грань – это современный город, итог труда строителей. Все грани куба...
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|Общество
|30.12.2017 06:41
Комитет по управлению госимуществом Волгоградской области пытался взыскать с бывшего владельца недостроя в пойме реки Царица крупную сумму за пользование земельным участком площадью 13992 кв.м. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, ответчиком по делу выступил индивидуальный предприниматель Александр Андреев, который являлся собственником недостроя до 18 мая 2016 года. Комитет госимущества требовал с него более 22 миллионов рублей неосновательного обогащения в виде платы за фактическое пользование земельным участком за период с 16 января 2008 года по 17 мая 2016 года и проценты за пользование чужими деньгами в сумме свыше 6,5...
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|Общество
|29.12.2017 20:24 (Обновлено: 30.12.2017 10:46)
Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в гостях у питомцев Зонального центра кинологической службы ГУ МВД по Волгоградской области и убедилась, что щенячий восторг при встрече именного года не чужд и самым серьезным собакам.
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|Политика
|29.12.2017 20:15
Василий Иванов будет осуществлять полномочия заместителя губернатора Волгоградской области, курирующего сельское хозяйство и природопользование. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Волгоградской области. Ранее с поста заместителя главы региона по собственному желанию ушел Александр Беляев. При этом, заместитель губернатора Василий Иванов продолжит выполнять обязанности и председателя облкомитета сельского хозяйства.
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|Аналитика
|29.12.2017 20:00
Смотрите сегодня в программе: 95 единиц транспорта для школ и учреждений здравоохранения Волгоградской области отправились в муниципальные образования. Урок истории: полицейские в ретро-костюмах поздравили автолюбителей, въезжающих в город - герой. Хвостатый общественник - активист: бездомная собака заслужила звание волгоградской звезды общественных мероприятий уходящего года. Новый год к нам мчится: жители Волгограда накануне желают стабильности и мира не только своим семьям, но и всей планете. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме...
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|Общество
|29.12.2017 16:45
Синоптики не прогнозируют снежной погоды в новогоднюю ночь в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию Волгоградского гидрометцентра, в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года в городе-герое ожидается от 2 до 4 градусов мороза, туман и изморозь. В первый день уже нового 2018 года в Волгограде прогнозируют ледяной дождь и гололед. Температура днем 0...+2, ночью ожидается 1-3 градуса ниже нуля.
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|Общество
|29.12.2017 16:35
Под Волгоградом семья «солнечного» Гоши в канун нового года переехала из общежития в трехкомнатную квартиру
Добрыми переменами обернулся канун нового года для семьи Гончаровых из Дубовки, в которой воспитывается особенный мальчик. У Лидии и двух ее детей «Высота 102» впервые побывала месяц назад и увиденное журналистов потрясло: кругом плесень, в общей душевой комнате, где приходилось купать ребенка– ржавчина, грибок, щели в дверях, в которые со свистом задувает ветер. Не говоря уже о том, что проживать втроем в 14 квадратных метрах в принципе проблематично. Вместе со съемочной группой в гости к Гончаровым тогда приезжала и депутат Госдумы Анна Кувычко. Как мать, она близко к сердцу приняла трудную ситуацию, в которой...
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|Расследования
|29.12.2017 16:31
Водитель, сбивший насмерть 13-летнюю девочку в Калачевском районе Волгоградской области, задержан в областном центре в Дзержинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, трагедия произошла накануне около семи часов вечера. Водитель, по его словам, не заметил ребенка из-за темноты и тумана и был уверен, что ему под колеса попало дикое животное. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
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|Расследования
|29.12.2017 14:48
Банда, возглавляемая тремя депутатами представительного органа одного из сельских поселений Городищенского района, похитила у ОАО "РЖД" более 480 тонн топлива. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении 11 членов "топливной" ОПГ. Известно, что всего в ней участвовал 61 человек. По данным следствия, банду возглавлял один из народных избранников (его также обвиняют в незаконном хранении оружия). Подбором "персонала" занимались двое его коллег-депутатов. Группировка действовала с апреля по октябрь 2016 года. Злоумышленники сливали дизельное топливо из баков локомотивов. Машинисты и их помощники, работавшие в одном из депо Волгограда, в...
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|Общество
|29.12.2017 14:42
Сегодняшний предпраздничный день 29 декабря — грустный для сталинградских коммунистов. В этот день в 2013 году ушла из жизни лидер областного отделения КПРФ, депутат Государственной Думы Алевтина Викторовна Апарина. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сталинградского обкома КПРФ, почтить ее память на Димитриевском кладбище ее друзья и сторонники. Они возложили цветы к ее могиле, а у ее дома, на фасаде которого мемориальная доска, говорили самые добрые слова о человеке, истинном коммунисте и удивительной женщине, чье имя носит теперь Всероссийский Женский Союз «Надежда России». Напомним, Алевтина Викторовна Апарина родилась 20 апреля 1941 г. в Сталинграде. Окончила филологический факультет...
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|Общество
|29.12.2017 12:31
95 транспортных средств для школ и больниц, поступивших в волгоградский регион по федеральной программе, переданы муниципальным образованиям. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области. Автомобили скорой помощи смогут выйти на вызовы уже в субботу, автобусы начнут развозить детей на занятия в школы в следующем году. К сегодняшнему дню из 333 машин скорой помощи, которые работают на территории региона, осталось заменить 16%, при этом еще три года назад износ спецавтотранспорта был просто колоссальный. Из 592 школьных автобусов в Волгоградской области осталось заменить 24%. Из врученных сегодня 70 школьных автобусов восемь машин малой вместимости предназначены для...
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|Общество
|29.12.2017 12:30 (Обновлено: 30.12.2017 10:38)
«Привет жирам, белкам и углеводам!»: гастроэнтеролог напоминает волгоградцам правила новогоднего застолья
Что бы такое съесть, чтобы похудеть? За новогодним столом таким едва ли не шекспировским вопросом задаются многие. Мы так долго ждали этот праздник, усердно работали весь год, в беготне и цейтноте пропустили немало обедов, поэтому за новогодним столом хотим оторваться по полной программе. Вот только наутро придет неминуемая расплата. На помощь спешит врач-гастроэнтеролог. Специалист поликлиники №3 Волгограда Людмила Толкачева напомнила главные правила застолья и дала хитрые советы, как вкусно провести вечер, но не пожалеть об этом утром. Подробности – в репортаже ИА «Высота 102».
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30 декабря 10:32
В Волгоградской области пьяный водитель въехал в группу людей, есть погибший
30 декабря 09:52
30 декабря 09:47
30 декабря 09:39
30 декабря 06:41
29 декабря 20:24
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29 декабря 12:30
29 декабря 11:37
29 декабря 11:17
29 декабря 11:17
Происшествия
30 декабря 10:32
В Волгоградской области пьяный водитель въехал в группу людей, есть погибший
30 декабря 09:52
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