Волгоградские коммунисты намерены в новом году «биться» за своего кандидата в президенты России

Волгоградские коммунисты на состоявшемся пленуме подвели итоги работы за минувший год и определили задачи на ближайшую перспективу. Как сообщается на сайте Сталинградского обкома, - передает ИА «Высота 102», - одной из главных задач является работа перед предстоящими выборами президента РФ, «которая уже идет и которую нужно продолжать для достижения самых высоких результатов в ходе выборной кампании», - говорится в сообщении. Каким образом будет строиться работа и как будут достигаться высокие результаты, - не уточняется.

Коммунистам показали фильм о кандидате в президенты от КПРФ, который «вызвал исключительно положительные и одобрительные комментарии».



