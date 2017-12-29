Стало известно, каким будет памятник строителям в Волгограде

Лучшим автором проекта на скульптурную композицию, посвященную строителям Волгограда, стал коллектив под руководством народного художника России, лауреата Государственной премии РФ Андрея Ковальчука. Всего на суд жюри было представлено 8 работ. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, композиция, победившая на конкурсе, имеет форму куба. На фасадной грани на фоне контура города изображены представители разных строительных специальностей, на второй грани показано восстановление строителями послевоенного Сталинграда. Третья грань представляет собой основные вехи в строительстве и объекты Волгограда, придающие неповторимость городу. Четвертая грань – это современный город, итог труда строителей. Все грани куба связывает изображение реки, что символизирует движение истории к современности и придает единство всей композиции. Памятник планируется установить напротив городского детско-юношеского центра – на территории Сурского сквера.

Художники предлагали различные варианты оформления композиции, например, в виде основного инструменты каменщика – мастерка, рукоятку которого венчает фигура Ники. В основу замысла многих скульптур положен подвиг строителей послевоенного времени, восстановивших Сталинград из руин.