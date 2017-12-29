Сбивший ребенка в Калачевском районе водитель задержан в Волгограде

Водитель, сбивший насмерть 13-летнюю девочку в Калачевском районе Волгоградской области, задержан в областном центре в Дзержинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, трагедия произошла накануне около семи часов вечера. Водитель, по его словам, не заметил ребенка из-за темноты и тумана и был уверен, что ему под колеса попало дикое животное.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.