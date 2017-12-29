В администрации Волгоградской области нашли замену уволившемуся замгубернатора

Волгоградстат подсчитал стоимость наиболее популярных новогодних подарков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, практически все они обойдутся дарителям дороже, чем в прошлом году, кроме смартфонов. Так, средняя стоимость смартфона в этом году составила 7496,78 рубля, что почти на 5% ниже, чем в прошлом году. Самым дешевым подарком оказалась книга – средняя стоимость 270,60 рубля, что почти на 7% выше, чем в 2016 году. Затем, по возрастающей, расположились мягкие игрушки – 513,42 рубля, или на 2,41% больше. Средняя стоимость шоколадных подарков – 765,29 рубля, рост составил всего 0,20%. Коньяк также стоит в этом году дороже – 1259,89 рубля,...