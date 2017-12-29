В Волгоградской области трио депутатов возглавляло "топливную банду"

Банда, возглавляемая тремя депутатами представительного органа одного из сельских поселений Городищенского района, похитила у ОАО "РЖД" более 480 тонн топлива. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении 11 членов "топливной" ОПГ. Известно, что всего в ней участвовал 61 человек.

По данным следствия, банду возглавлял один из народных избранников (его также обвиняют в незаконном хранении оружия). Подбором "персонала" занимались двое его коллег-депутатов. Группировка действовала с апреля по октябрь 2016 года. Злоумышленники сливали дизельное топливо из баков локомотивов. Машинисты и их помощники, работавшие в одном из депо Волгограда, в маршрутных листах завышали расход горючего. А "сэкономленный" остаток передавали своим подельникам. За что и получали свою долю. Далее в дело вступала группа, отвечающая за продажу дизтоплива. Ущерб, нанесенный компании, превышает 14 миллионов рублей.

Обезвредить преступное сообщество удалось благодаря совместной работе сотрудников областного ГУ МВД и регионального управления ФСБ России.

Как стало известно информагентству от источников в правоохранительных органах, группу злоумышленников возглавляли члены совета депутатов Царицинского сельского поселения.



