Под Волгоградом семья «солнечного» Гоши в канун нового года переехала из общежития в трехкомнатную квартиру







Добрыми переменами обернулся канун нового года для семьи Гончаровых из Дубовки, в которой воспитывается особенный мальчик. У Лидии и двух ее детей «Высота 102» впервые побывала месяц назад и увиденное журналистов потрясло: кругом плесень, в общей душевой комнате, где приходилось купать ребенка– ржавчина, грибок, щели в дверях , в которые со свистом задувает ветер. Не говоря уже о том, что проживать втроем в 14 квадратных метрах в принципе проблематично.





Вместе со съемочной группой в гости к Гончаровым тогда приезжала и депутат Госдумы Анна Кувычко. Как мать, она близко к сердцу приняла трудную ситуацию, в которой оказалась мама двоих детей и пообещала помочь. Спустя несколько недель за три дня нового года мы снова отправились в Дубовку. Мама Лида, ее дочь Лера и сын Гоша встретили нас уже совершено в других условиях. Пару недель назад они переехали в трехкомнатную квартиру, арендовать которую Гончаровым помогла Анна Александровна. Это временное жилье – впереди большая кропотливая работа юристов – ведь Лидии и ее семье по решению суда полагается собственная квартира. Но и эта первая добрая новость принесла Гончаровым много радости.

Напомним, добиться от местных властей положенное сыну-инвалиду жилье Лидия пытается уже полтора года. От бывшего мужа, отца детей, помощи ждать не приходится - он злоупотребляет спиртным и лишен родительских прав. Последней каплей перед уходом от супруга стала его осознанная или нет, но попытка отравить больного сына – в коляску был подсыпан крысиный яд. Сейчас все эти ужасы позади. Но жить втроем в заплесневевшей крохотной комнате, купленной на матерински капитал, тоже невыносимо.

В июле этого года Дубовский районный суд обязал администрацию города предоставить маленькому Гоше отдельное жилье. И два месяца назад власти позвали Лидию на новоселье. Однако женщина от такого подарка отказалась, поскольку предложенная комната по размеру и условиям мало чем отличалась от той, в которой она живет с детьми последние четыре года. По решению суда, как поясняет Лидия, она должна получить 27 квадратных метров жилплощади, но никак не 15.

Жаловалась депутату мама Георгия и на отсутствие необходимых условий для реабилитации и развития ее ребенка. Для деток с синдромом Дауна, с ДЦП в Дубовке, уверяет женщина, очень трудно найти грамотного логопеда, организовать занятия лечебной физкультурой и получить другие «гарантированные» государством меры поддержки. Эти проблемы тоже постепенно начинают решаться. Так, в январе Георгий пойдет на занятия со специалистом по речи. Анна Кувычко озвучила и еще одну хорошую новость – скоро в Дубовке под эгидой некоммерческой организации начнет работу реабилитационный центр, в котором будут заниматься дети, в том числе, такие, как Гоша.

Главной, тем не менее, проблемой для Гончаровых остается квартирный вопрос – решение суда есть, осталось добиться его исполнения. Юристы депутата Госдумы подключились к этому вопросу и, как пообещала Анна Александровна, приложат все усилия для того, чтобы Лидия с детьми как можно скорее переехали в свою собственную благоустроенную квартиру.



