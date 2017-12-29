В Волгограде городские службы в новогодние праздники будут работать в особом режиме

В преддверии продолжительных новогодних праздников все городские службы переведены на особые условия работы. В каждом профильном подразделении администрации Волгограда и на муниципальных предприятиях составлены графики дежурств ответственных руководителей и специалистов, осуществляется постоянное взаимодействие с оперативными службами, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. Обращения жителей в круглосуточном режиме будут принимать диспетчерские службы. Особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы предприятий жилищно-коммунальной и дорожной сфер.

В случае возникновения нештатных ситуаций обращения граждан принимает единая дежурно-диспетчерская служба Волгограда по телефонам 112 и 95-95-81, а также дежурный МУ «Служба спасения Волгограда» по телефону 089.

По вопросам городского и жилищно-коммунального хозяйства необходимо обращаться в оперативно-диспетчерскую службу по телефону 33-63-92. Номера диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения и теплоснабжения указаны на официальных сайтах компаний.

Обращения горожан по вопросам, касающимся жилого фонда, жителям следует обращаться в аварийные службы управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, телефоны которых указаны в платежных квитанциях.



