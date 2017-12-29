



Сегодняшний предпраздничный день 29 декабря — грустный для сталинградских коммунистов. В этот день в 2013 году ушла из жизни лидер областного отделения КПРФ, депутат Государственной Думы Алевтина Викторовна Апарина. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сталинградского обкома КПРФ, почтить ее память на Димитриевском кладбище ее друзья и сторонники. Они возложили цветы к ее могиле, а у ее дома, на фасаде которого мемориальная доска, говорили самые добрые слова о человеке, истинном коммунисте и удивительной женщине, чье имя носит теперь Всероссийский Женский Союз «Надежда России».

Напомним, Алевтина Викторовна Апарина родилась 20 апреля 1941 г. в Сталинграде. Окончила филологический факультет Ростовского государственного университета, Саратовскую высшую партийную школу. С 1993 года возглавляла Волгоградский обком КПРФ, в этом же году стала депутатом Государственной Думы РФ. По ее инициативе в России появился День Матери - праздник материнской нежности и самоотдачи.







