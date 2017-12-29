Уважаемые волгоградцы, читатели и зрители ИА «Высота 102»!

Новый год — это запах елки, сосны, шампанского и мандаринов. И сегодня, как в детстве, хочется верить в новогоднюю сказку, загадать желание с надеждой, что оно обязательно сбудется.

От всей души коллектив информагентства поздравляет с наступающим Новым годом наших читателей, партнеров сайта, активных помощников, внештатных корреспондентов. Особо хотелось бы отметить и поблагодарить Вас за то, что Вы помогаете нам с информацией, активно участвуете не только в жизни коллектива, направляя на проблемы, ругая за «зевки» и ошибки, хваля за журналистские удачи. Без преувеличения отмечу, во многом благодаря Вашим подсказкам властями различных уровней решались в уходящем году многие вопросы, которые журналисты «Высоты 102» предавали широкой огласке в новостях, видео- и репортажах. В политике нашего СМИ позиция не изменилась, главная цель — помогать людям и обеспечивать их достоверной, оперативной информацией о событиях в регионе. Со слухами и анонимными новостями, полученным «по большому секрету», агентство не работает. Уверен, именно поэтому ИА «Высота 102» пользуется авторитетом и продолжает не просто «быть на плаву», а среди лидеров на информационном поле.

Наш коллектив, отчасти, в какой то степени срез общества, так у нас работают представители разных городов, районов волгоградского региона, с высшим и средним образованием, мужчины и женщины, семейные и холостяки. Возраст наших сотрудников от 30 до 65 лет. Да, мы не всегда сходимся во мнениях, в оценке материалов, частенько возникают споры. И, думаю, это — классно, правильно. Дискуссии показывают, какие мы разные, но именно в них и рождается компромисс. Но главное и другое, что каждый из нас хочет сделать тот или иной материал лучше, читабельнее, а по большому счету, принести добро, помочь людям, которые нуждаются в поддержке, хочет сделать Волгоградскую область и Россию лучше. Для коллектива ИА «Высота 102» уходящий год был по-своему сложен, был годом новых вызовов и новых открытий. Но такова — жизнь!

Злопыхателям, которые любят рассказывать о «Высоте 102» со ссылкой на «байки» якобы из достоверных источников, хочу пожелать прежде всего терпения и найти дело, от которого бы вы получали моральное удовлетворение. И еще, заверяю Вас, в ближайшие годы «не дождетесь».. .



Несколько строк об отдельных посетителях сайта, которые, что называется, днюют на форумах. Признаюсь, несколько раз в нашем коллективе поднимался вопрос о закрытии их из-за отдельных авторов, которые, (пока), пользуясь безнаказанностью, оскорбляют людей, приклеивают различные ярлыки, используя нецензурную лексику.

Подобные записи закрывались и впредь будут подвергаться «зачистке». Странно, но почему-то отдельные писаки никак не могут понять, форум не место для выяснения личных отношений, выражения своей неприязни к тому или иному человеку. Оставлять подобные комментарии, значит, себя не уважать.

Герой хорошо известного и детям, и взрослым мультика, кот Леопольд любил говаривать, мол, «ребята, давайте жить дружно».

Хочется накануне года Собаки, перефразируя это обращение, просить Вас, форумчане: «Давайте в новом году быть добрее друг к другу. И начнем с первого января, с малого - со своих семей, соседей, коллег». Повторюсь: да, у каждого из нас — свои взгляды на происходящее, свои проблемы, свои интересы. Но, думаю, не надо выходить за рамки собственного достоинства.

Возвращаясь к предстоящему празднику и новогодним каникулам, открою секрет - коллектив ИА «Высота 102» подготовил около двух десятков материалов, которые сопровождают видео-сюжеты. Перечислять темы не буду, но все их объединяет символ Нового года - четвероногий друг человека — Собака.

e-mail: [email protected] Дорогие друзья «Высоты 102»! Желаю Вам, чтобы все планы, которые вы задумали на новый год, обязательно осуществились. Помните, что мечты имеют свойство сбываться, мысли материализуются. И еще. Желаю Вам счастья, здоровья и хороших новостей. Оставайтесь с нами на сайте

Уходящий 2017 год внес много нового в нашу жизнь, отдельные события были приятны и радовали нас, другие - разочаровывали и огорчали. В любом случае, год Петуха подходит к концу. Впереди — новый 2018 год, год Собаки.