|Общество
|30.12.2017 06:41
В Волгограде с бывшего владельца недостроя в пойме реки Царица хотели взыскать около 30 млн рублей
Комитет по управлению госимуществом Волгоградской области пытался взыскать с бывшего владельца недостроя в пойме реки Царица крупную сумму за пользование земельным участком площадью 13992 кв.м. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, ответчиком по делу выступил индивидуальный предприниматель Александр Андреев, который являлся собственником недостроя до 18 мая 2016 года. Комитет госимущества требовал с него более 22 миллионов рублей неосновательного обогащения в виде платы за фактическое пользование земельным участком за период с 16 января 2008 года по 17 мая 2016 года и проценты за пользование чужими деньгами в сумме свыше 6,5 миллиона рублей.
Напомним, что на этом участке находится так называемый "морятник" - недостроенный спортивный комплекс с двумя бассейнами и учебным корпусом. Это строение давно приобрело печальную славу из-за совершенных на его территории тяжких преступлений, в том числе ритуального убийства. Кому сейчас принадлежит этот долгострой, неизвестно.
Предприниматель настаивал на применении срока исковой давности, а также обратил внимание на то, что есть вступившее в силу решение Центрального районного суда, установившее невозможность эксплуатации земельного участка и завершения на нем строительства из-за нежелания истца урегулировать взаимоотношения сторон по предоставлению прав на земельный участок. Ответчик не может оформить право собственности на участок с 2014 года, стройка здесь не ведется, а к объекту даже нет подъездной дороги. Суд посчитал, что сумма неосновательного обогащения не должна исчисляться из площади всего земельного участка. Для расчета была определена площадь в 3760 кв.м, где находится недостроенное строение. В итоге суд постановил взыскать с предпринимателя более 2,2 миллиона рублей необоснованного обогащения за период с 22 мая 2014 года по 17 мая 2016 года, а также проценты за пользование чужими деньгами. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
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|Культура
|30.12.2017 09:39
Лучшим автором проекта на скульптурную композицию, посвященную строителям Волгограда, стал коллектив под руководством народного художника России, лауреата Государственной премии РФ Андрея Ковальчука. Всего на суд жюри было представлено 8 работ. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, композиция, победившая на конкурсе, имеет форму куба. На фасадной грани на фоне контура города изображены представители разных строительных специальностей, на второй грани показано восстановление строителями послевоенного Сталинграда. Третья грань представляет собой основные вехи в строительстве и объекты Волгограда, придающие неповторимость городу. Четвертая грань – это современный город, итог труда строителей. Все грани куба...
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|Общество
|30.12.2017 06:24
В преддверии Нового года эксперты проанализировали динамику спроса и цен на популярные товары к празднику и выяснили, почему фейерверки лучше приобретать летом. Пик спроса на фейерверки, елочные игрушки и костюмы традиционно приходится на декабрь. Как показывают данные прошлого года, в декабре 2016 года интерес к этим товарам превысил аналогичный показатель ноября на 169,2%, 63,9% и 56,9% соответственно. Самыми дорогими новогодними товарами на Avito в Волгограде, - сообщает ИА «Высота 102», стали фейерверки: их средняя цена составила 4,4 тыс. рублей –...
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|Общество
|29.12.2017 20:24
Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в гостях у питомцев Зонального центра кинологической службы ГУ МВД по Волгоградской области и убедилась, что щенячий восторг при встрече именного года не чужд и самым серьезным собакам.
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|Аналитика
|29.12.2017 20:00
Смотрите сегодня в программе: 95 единиц транспорта для школ и учреждений здравоохранения Волгоградской области отправились в муниципальные образования. Урок истории: полицейские в ретро-костюмах поздравили автолюбителей, въезжающих в город - герой. Хвостатый общественник - активист: бездомная собака заслужила звание волгоградской звезды общественных мероприятий уходящего года. Новый год к нам мчится: жители Волгограда накануне желают стабильности и мира не только своим семьям, но и всей планете. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и...
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|Общество
|29.12.2017 16:45
Синоптики не прогнозируют снежной погоды в новогоднюю ночь в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию Волгоградского гидрометцентра, в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года в городе-герое ожидается от 2 до 4 градусов мороза, туман и изморозь. В первый день уже нового 2018 года в Волгограде прогнозируют ледяной дождь и гололед. Температура днем 0...+2, ночью ожидается 1-3 градуса ниже нуля.
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|Общество
|29.12.2017 16:35
Под Волгоградом семья «солнечного» Гоши в канун нового года переехала из общежития в трехкомнатную квартиру
Добрыми переменами обернулся канун нового года для семьи Гончаровых из Дубовки, в которой воспитывается особенный мальчик. У Лидии и двух ее детей «Высота 102» впервые побывала месяц назад и увиденное журналистов потрясло: кругом плесень, в общей душевой комнате, где приходилось купать ребенка– ржавчина, грибок, щели в дверях, в которые со свистом задувает ветер. Не говоря уже о том, что проживать втроем в 14 квадратных метрах в принципе проблематично. Вместе со съемочной группой в гости к Гончаровым тогда приезжала и депутат Госдумы Анна Кувычко. Как мать, она близко к сердцу приняла трудную ситуацию, в которой...
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|Расследования
|29.12.2017 16:31
Водитель, сбивший насмерть 13-летнюю девочку в Калачевском районе Волгоградской области, задержан в областном центре в Дзержинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, трагедия произошла накануне около семи часов вечера. Водитель, по его словам, не заметил ребенка из-за темноты и тумана и был уверен, что ему под колеса попало дикое животное. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
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|Политика
|29.12.2017 15:15
Василий Иванов будет осуществлять полномочия заместителя губернатора Волгоградской области, курирующего сельское хозяйство и природопользование. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Волгоградской области. Ранее с поста заместителя главы региона по собственному желанию ушел Александр Беляев. При этом, заместитель губернатора Василий Иванов продолжит выполнять обязанности и председателя облкомитета сельского хозяйства.
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|Расследования
|29.12.2017 14:48
Банда, возглавляемая тремя депутатами представительного органа одного из сельских поселений Городищенского района, похитила у ОАО "РЖД" более 480 тонн топлива. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении 11 членов "топливной" ОПГ. Известно, что всего в ней участвовал 61 человек. По данным следствия, банду возглавлял один из народных избранников (его также обвиняют в незаконном хранении оружия). Подбором "персонала" занимались двое его коллег-депутатов. Группировка действовала с апреля по октябрь 2016 года. Злоумышленники сливали дизельное топливо из баков локомотивов. Машинисты и их помощники, работавшие в одном из депо Волгограда, в...
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|Общество
|29.12.2017 14:42
Сегодняшний предпраздничный день 29 декабря — грустный для сталинградских коммунистов. В этот день в 2013 году ушла из жизни лидер областного отделения КПРФ, депутат Государственной Думы Алевтина Викторовна Апарина. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сталинградского обкома КПРФ, почтить ее память на Димитриевском кладбище ее друзья и сторонники. Они возложили цветы к ее могиле, а у ее дома, на фасаде которого мемориальная доска, говорили самые добрые слова о человеке, истинном коммунисте и удивительной женщине, чье имя носит теперь Всероссийский Женский Союз «Надежда России». Напомним, Алевтина Викторовна Апарина родилась 20 апреля 1941 г. в Сталинграде. Окончила филологический факультет...
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|Общество
|29.12.2017 12:31
95 транспортных средств для школ и больниц, поступивших в волгоградский регион по федеральной программе, переданы муниципальным образованиям. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области. Автомобили скорой помощи смогут выйти на вызовы уже в субботу, автобусы начнут развозить детей на занятия в школы в следующем году. К сегодняшнему дню из 333 машин скорой помощи, которые работают на территории региона, осталось заменить 16%, при этом еще три года назад износ спецавтотранспорта был просто колоссальный. Из 592 школьных автобусов в Волгоградской области осталось заменить 24%. Из врученных сегодня 70 школьных автобусов восемь машин малой вместимости предназначены для...
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|Общество
|29.12.2017 12:30
«Привет жирам, белкам и углеводам!»: гастроэнтеролог напоминает волгоградцам правила новогоднего застолья
Что бы такое съесть, чтобы похудеть? За новогодним столом таким едва ли не шекспировским вопросом задаются многие. Мы так долго ждали этот праздник, усердно работали весь год, в беготне и цейтноте пропустили немало обедов, поэтому за новогодним столом хотим оторваться по полной программе. Вот только наутро придет неминуемая расплата. На помощь спешит врач-гастроэнтеролог. Специалист поликлиники №3 Волгограда Людмила Толкачева напомнила главные правила застолья и дала хитрые советы, как вкусно провести вечер, но не пожалеть об этом утром. Подробности – в репортаже ИА «Высота 102».
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|Происшествия
|29.12.2017 11:37
Погибшего ребенка нашли сегодня утром на дороге в Калачевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” представители экстренных служб региона, тело 13-летней девочки нашли на 69-м километре трассы “Волгоград – Каменск-Шахтинский”. Сейчас выясняются причины и обстоятельства случившегося.
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|Телеком
|29.12.2017 11:17 (Обновлено: 29.12.2017 11:20)
Абоненты компании «МегаФон», подключающие тарифы «Общайся», «Говори» и «Слушай» из линейки «Включайся!», по 28 февраля 2018-го бесплатно получат одну из безлимитных дополнительных опций без ограничения по сроку использования, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. При подключении тарифа «Включайся! Общайся» абоненты МегаФона получают «бесплатно и навсегда» одну из трех опцийна выбор: «Видео +», «Социальные сети +» или «Музыка». Первая из них добавляет к базовому тарифу безлимитдля просмотра видео на YouTube, Rutube и Vimeo. Вторая дает неограниченный доступ к еще одному популярному интернет-ресурсу – Instagram. А с опцией «Музыка» абонент получает неограниченный трафик для использования таких ресурсов, как BOOM,...
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|Общество
|29.12.2017 11:17 (Обновлено: 29.12.2017 11:22)
Сегодня утром губернатор Андрей Бочаров на железнодорожном вокзале Волгограда почтил память жертв теракта, произошедшего 29 декабря 2013 года. Как сообщает ИА "Высота 102", глава региона возложил к мемориальному знаку букет красных гвоздик. Напомним, в результате взрыва, устроенного террористом-смертником четыре года назад погибли 18 человек, еще 45 человек получили ранения. В 2013 году в Волгограде произошло 3 теракта: 21 октября в Красноармейском районе Волгограда террористка-смертница привела в действие взрывное устройство в пассажирском автобусе. Еще два взрыва прогремели в преддверии Нового года: 29 декабря на входе в здание железнодорожного вокзала и 30 декабря в переполненном троллейбусе в Дзержинском...
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