







Комитет по управлению госимуществом Волгоградской области пытался взыскать с бывшего владельца недостроя в пойме реки Царица крупную сумму за пользование земельным участком площадью 13992 кв.м. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, ответчиком по делу выступил индивидуальный предприниматель Александр Андреев, который являлся собственником недостроя до 18 мая 2016 года. Комитет госимущества требовал с него более 22 миллионов рублей неосновательного обогащения в виде платы за фактическое пользование земельным участком за период с 16 января 2008 года по 17 мая 2016 года и проценты за пользование чужими деньгами в сумме свыше 6,5 миллиона рублей.

Напомним, что на этом участке находится так называемый "морятник" - недостроенный спортивный комплекс с двумя бассейнами и учебным корпусом. Это строение давно приобрело печальную славу из-за совершенных на его территории тяжких преступлений, в том числе ритуального убийства. Кому сейчас принадлежит этот долгострой, неизвестно.

Предприниматель настаивал на применении срока исковой давности, а также обратил внимание на то, что есть вступившее в силу решение Центрального районного суда, установившее невозможность эксплуатации земельного участка и завершения на нем строительства из-за нежелания истца урегулировать взаимоотношения сторон по предоставлению прав на земельный участок. Ответчик не может оформить право собственности на участок с 2014 года, стройка здесь не ведется, а к объекту даже нет подъездной дороги. Суд посчитал, что сумма неосновательного обогащения не должна исчисляться из площади всего земельного участка. Для расчета была определена площадь в 3760 кв.м, где находится недостроенное строение. В итоге суд постановил взыскать с предпринимателя более 2,2 миллиона рублей необоснованного обогащения за период с 22 мая 2014 года по 17 мая 2016 года, а также проценты за пользование чужими деньгами. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



