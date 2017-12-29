В разные уголки Волгоградской области поехали новые скорые и школьные автобусы





95 транспортных средств для школ и больниц, поступивших в волгоградский регион по федеральной программе, переданы муниципальным образованиям. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области. Автомобили скорой помощи смогут выйти на вызовы уже в субботу, автобусы начнут развозить детей на занятия в школы в следующем году.

К сегодняшнему дню из 333 машин скорой помощи, которые работают на территории региона, осталось заменить 16%, при этом еще три года назад износ спецавтотранспорта был просто колоссальный. Из 592 школьных автобусов в Волгоградской области осталось заменить 24%.

Из врученных сегодня 70 школьных автобусов восемь машин малой вместимости предназначены для сельских школ, также районам переданы 59 транспортных средств вместимостью 22-24 человека и три «Волгабаса» на 30 мест. Все автобусы отвечают современным нормам и правилам безопасной перевозки детей. Они направлены в 32 района области, а также Волгоград, Михайловку и Фролово. Заявки по вместимости формировались исходя из заявок муниципалитетов.





Стоит отметить, что Волгоградская область — в числе регионов-лидеров по количеству полученных школьных автобусов. В прошлом году регион также получил самое большое число автотранспортных средств для школ — 85 единиц.

Продолжается обновление и парка автомобилей скорой медицинской помощи — сегодня получено 25 машин класса «В». За два года Волгоградская область стала одним из крупнейших получателей государственной поддержки, направленной на обновление медицинского транспорта. В этом году Волгоградская область вошла в пятерку российских субъектов, получивших наибольшее количество автомобилей. Транспортные средства распределены между муниципальными образованиями региона.

В прошлом году за счет средств федерального бюджета в Волгоградскую область поступили 53 новые машины скорой медпомощи. Добавим, для обновления автопарка «скорой помощи» используются не только федеральные программы, но и механизм государственно-частного партнерства. Благодаря привлечению инвестора удалось одномоментно полностью обновить автопарк скорой помощи Волгограда и Волжского — с весны прошлого года население городов обслуживает 95 новых автомобилей.

Напомним, в июне 2017 года Волгоградская область первой в стране получила вертолет санавиации по федеральной программе — за время его работы из отдаленных районов транспортировано около двухсот человек.



