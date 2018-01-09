



Валерий Мельников, председатель правления волгоградской областной организации «Союз журналистов России» (слева).





Похоже, что Союз журналистов в Волгоградской области вышел из «глубокого подполья» и раскрыл все «карты», обнародовав результаты своей деятельности за минувший год. Напомним, ИА «Высота 102» в августе 2017-го опубликовало материал под заголовком «Союз журналистов в Волгоградской области работает под грифом «совершенно секретно» : он вызвал немалый резонанс среди коллег.

Однако, судя по пресс-релизу, разосланному в волгоградские СМИ, «карт» на самом деле оказалось всего ничего. Так с какими же успехами закончила год эта общественная организация, возглавляемая редактором Жирновской районной газеты господином Мельниковым?

Оказывается, занимались проведением творческих конкурсов, награждали победителей: всего таких мероприятий за год было три. В пресс-релизе добросовестно перечислены фамилии лауреатов, а также награжденных Почетным знаком Союза журналистов России.

Кроме того, члены правления приняли участие в международном форуме журналистов в Элисте, в работе XII съезда Союза журналистов РФ.

Есть и еще успехи: в Союз вступило более 20 человек. Помогли и ветеранам, цитируем, «В Союзе журналистов России (Москва) утверждены документы на получение финансовой помощи правительства Российской Федерации ветеранами журналистики, членами Союза журналистов России Выпряшкиным Григорием Алексеевичем и Зайченко Петром Петровичем».

Но и это не все. «В дискуссионном клубе ВООООО «СЖ России» прошли литературно-художественные вечера, посвященные творчеству Достоевского и Маяковского».

И, пожалуй, главная новость: «Обновлена компьютерная техника союза волгоградских журналистов, в его офисе установлен стационарный служебный телефон: (8-8442) 30-85-28, сот. 8-904-402-98-07». Так что теперь звони - не хочу.

Однако, заметим, если вы попытаетесь отыскать эту организацию в интернете, то ничего не получится. В шапке волгоградского сайта, как и полгода назад, значится Союз журналистов Подмосковья. В председателях правления также «ходит» Лев Куканов, а адрес офиса старый, как и указанные там неработающие телефоны. Но, видимо, это не так уж и важно и для господина Мельникова, и самого правления. Важна связь с журналистами, которую некоторые члены Союза потеряли. Поэтому за утерю такой связи и неуплату членских взносов в течение трех лет, согласно уставу, исключили Владимира Юдина.







