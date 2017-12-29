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Происшествия
 29.12.2017 11:37

Погибшую девочку нашли на трассе в Волгоградской области

Погибшего ребенка нашли сегодня утром на дороге в Калачевском районе.  Как сообщили ИА “Высота 102” представители экстренных служб региона,  тело 13-летней девочки нашли на 69-м километре  трассы “Волгоград – Каменск-Шахтинский”.  Сейчас выясняются причины и обстоятельства случившегося. 

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Общество 29.12.2017 16:45

Синоптики не прогнозируют снежной погоды в новогоднюю ночь в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию Волгоградского гидрометцентра, в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года в городе-герое ожидается от 2 до 4 градусов мороза, туман и изморозь. В первый день уже нового 2018 года в Волгограде прогнозируют ледяной дождь и гололед. Температура днем 0...+2, ночью ожидается 1-3 градуса ниже нуля.  
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Расследования 29.12.2017 16:31

Водитель, сбивший насмерть  13-летнюю девочку в Калачевском районе Волгоградской области, задержан в областном центре в Дзержинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД,  трагедия произошла накануне около семи часов вечера. Водитель, по его словам, не заметил ребенка из-за темноты и тумана и был уверен, что ему под колеса попало дикое животное.   В отношении мужчины  возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. 
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Общество 29.12.2017 16:22

Под Волгоградом семья «солнечного» Гоши в канун нового года переехала из общежития в трехкомнатную квартиру Добрыми переменами обернулся  канун нового года для семьи Гончаровых из Дубовки, в которой воспитывается особенный мальчик. У Лидии и двух ее детей «Высота 102» впервые побывала месяц назад и увиденное журналистов потрясло: кругом плесень, в общей душевой комнате, где приходилось купать ребенка– ржавчина, грибок, щели в дверях, в которые со свистом задувает ветер. Не говоря уже о том, что проживать втроем в 14 квадратных метрах в принципе проблематично. Вместе со съемочной группой в гости к Гончаровым тогда приезжала и депутат Госдумы Анна Кувычко. Как мать, она близко к сердцу приняла трудную ситуацию, в которой...
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Экономика 29.12.2017 16:12

Волгоградская область получит в 2018 году  800 млн рублей в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы «Развитие транспортной системы». Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее решение опубликовано сегодня на сайте правительства России. Такую же сумму получит Ростовская область, чуть меньше – 730 млн -  Астраханская,  1 млрд выделен Краснодарскому  краю. Межбюджетные трансферты в размере 31,25 млрд рублей  распределены между бюджетами 36 субъектов на развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального или местного  значения.  Кроме того, волгоградский регион получит в новом году  284,6 млн рублей из федерального бюджета на лекарства и лечебное питание.  Общая сумма субвенций регионам...
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Политика 29.12.2017 15:15

В администрации Волгоградской области нашли замену уволившемуся замгубернатора Василий Иванов будет осуществлять полномочия заместителя губернатора Волгоградской области, курирующего сельское хозяйство и природопользование. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Волгоградской области. Ранее с поста заместителя главы региона по собственному желанию ушел Александр Беляев. Василий Иванов, напомним, возглавлял комитет сельского хозяйства администрации Волгоградской области. 
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Расследования 29.12.2017 14:48

Банда, возглавляемая тремя депутатами представительного органа  одного из сельских поселений Городищенского района, похитила у ОАО "РЖД" более 480 тонн топлива. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении 11 членов  "топливной" ОПГ. Известно, что всего в ней участвовал 61 человек. По данным следствия, банду возглавлял один из народных избранников (его также обвиняют в незаконном хранении оружия). Подбором "персонала" занимались двое его коллег-депутатов. Группировка действовала с апреля по октябрь 2016 года. Злоумышленники сливали дизельное топливо из баков локомотивов. Машинисты и их помощники, работавшие в одном из депо Волгограда, в...
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Общество 29.12.2017 14:42

В Волгограде коммунисты вспомнили своего лидера и удивительного человека Сегодняшний предпраздничный день 29 декабря — грустный  для сталинградских коммунистов. В этот день в 2013 году ушла из жизни лидер областного отделения КПРФ, депутат Государственной Думы Алевтина Викторовна Апарина. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сталинградского обкома КПРФ,  почтить ее память на Димитриевском кладбище  ее  друзья и сторонники.  Они  возложили  цветы к ее могиле, а у  ее дома, на фасаде которого мемориальная доска, говорили самые добрые слова о человеке, истинном коммунисте и удивительной женщине, чье имя носит теперь Всероссийский Женский Союз «Надежда России». Напомним, Алевтина Викторовна Апарина родилась 20 апреля 1941 г. в Сталинграде.  Окончила филологический факультет...
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Общество 29.12.2017 14:41

В преддверии продолжительных новогодних праздников все городские службы переведены на особые условия работы. В каждом профильном подразделении администрации Волгограда и на  муниципальных предприятиях составлены графики дежурств ответственных руководителей и специалистов, осуществляется постоянное взаимодействие с оперативными службами, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. Обращения жителей в круглосуточном режиме будут принимать диспетчерские службы. Особое внимание  уделяется обеспечению бесперебойной работы предприятий жилищно-коммунальной  и дорожной сфер. В случае возникновения нештатных ситуаций обращения граждан принимает единая дежурно-диспетчерская служба Волгограда по телефонам 112 и 95-95-81, а также дежурный МУ «Служба спасения Волгограда» по телефону 089. По вопросам городского и жилищно-коммунального хозяйства необходимо обращаться в...
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Аналитика 29.12.2017 14:02 (Обновлено: 29.12.2017 14:04)

Волгоградстат: Самым дешевым новогодним подарком стала книга Волгоградстат подсчитал стоимость наиболее популярных новогодних подарков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, практически все они обойдутся дарителям дороже, чем в прошлом году, кроме смартфонов. Так, средняя стоимость смартфона в этом году составила 7496,78 рубля, что почти на 5% ниже, чем в прошлом году. Самым дешевым подарком оказалась книга – средняя стоимость 270,60 рубля, что почти на 7% выше, чем в 2016 году. Затем, по возрастающей, расположились мягкие игрушки – 513,42 рубля, или на 2,41% больше. Средняя стоимость шоколадных подарков – 765,29 рубля, рост составил всего 0,20%. Коньяк также стоит в этом году дороже – 1259,89 рубля,...
Прочитана: 627 раз
Общество 29.12.2017 12:59

Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником  съемочная группа  ИА «Высота 102»  побывала в гостях у питомцев Зонального центра кинологической службы ГУ МВД по Волгоградской области  и  убедилась, что щенячий восторг при встрече именного года не чужд и самым серьезным собакам. 
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Общество 29.12.2017 12:31

В разные уголки Волгоградской области поехали новые скорые и школьные автобусы 95 транспортных средств для школ и больниц, поступивших в волгоградский регион по федеральной программе, переданы муниципальным образованиям. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области.  Автомобили скорой помощи смогут выйти на вызовы уже в субботу, автобусы начнут развозить детей на занятия в школы в следующем году. К сегодняшнему дню из 333 машин скорой помощи, которые работают на территории региона, осталось заменить 16%, при этом еще три года назад износ спецавтотранспорта был просто колоссальный. Из 592 школьных автобусов в Волгоградской области осталось заменить 24%. Из врученных сегодня 70 школьных автобусов восемь машин малой вместимости предназначены для...
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Общество 29.12.2017 12:30

«Привет жирам, белкам и углеводам!»: гастроэнтеролог напоминает волгоградцам правила новогоднего застолья Что бы такое съесть, чтобы похудеть? За новогодним столом таким  едва ли не шекспировским вопросом задаются многие. Мы так долго ждали этот праздник, усердно работали весь год, в беготне и цейтноте пропустили немало обедов, поэтому за новогодним столом хотим  оторваться по полной программе. Вот только наутро придет неминуемая расплата. На помощь спешит врач-гастроэнтеролог. Специалист поликлиники №3 Волгограда Людмила Толкачева напомнила главные правила застолья и дала хитрые советы, как вкусно провести вечер, но не пожалеть об этом утром. Подробности – в репортаже ИА «Высота 102».
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Телеком 29.12.2017 11:17 (Обновлено: 29.12.2017 11:20)

Абоненты «МегаФона» бесплатно и бессрочно получат опции Абоненты компании «МегаФон», подключающие тарифы «Общайся», «Говори» и «Слушай» из линейки «Включайся!», по 28 февраля 2018-го бесплатно получат одну из безлимитных дополнительных опций без ограничения по сроку использования, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. При подключении тарифа «Включайся! Общайся» абоненты МегаФона получают «бесплатно и навсегда» одну из трех опцийна выбор: «Видео +», «Социальные сети +» или «Музыка». Первая из них добавляет к базовому тарифу безлимитдля просмотра видео на YouTube, Rutube и Vimeo. Вторая дает неограниченный доступ к еще одному популярному интернет-ресурсу – Instagram. А с опцией «Музыка» абонент получает неограниченный трафик для использования таких ресурсов, как BOOM,...
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Общество 29.12.2017 11:17 (Обновлено: 29.12.2017 11:22)

В Волгограде вспоминают жертв теракта на железнодорожном вокзале Сегодня утром губернатор Андрей Бочаров на железнодорожном вокзале Волгограда почтил память жертв теракта, произошедшего 29 декабря 2013 года. Как сообщает ИА "Высота 102", глава региона возложил к мемориальному знаку букет красных гвоздик. Напомним, в результате взрыва, устроенного террористом-смертником четыре года назад погибли 18 человек, еще 45 человек получили ранения. В 2013 году в Волгограде произошло 3 теракта: 21 октября в Красноармейском районе Волгограда террористка-смертница привела в действие взрывное устройство в пассажирском автобусе. Еще два взрыва прогремели в преддверии Нового года: 29 декабря на входе в здание железнодорожного вокзала и 30 декабря в переполненном троллейбусе в Дзержинском...
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Расследования 29.12.2017 11:13

Более 20 муниципальных служащих Николаевского района были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Ольга Токарева. Нарушения в предоставлении сведений о доходах и имеющемся имуществе вскрылись в ходе прокурорской проверки у 21 чиновника. Напомним, что по действующему законодательству несколько категорий муниципальных служащих обязаны сообщать работодателю о своих доходах и имуществе. А также предоставлять аналогичные сведения о своих спутниках жизни и несовершеннолетних детях.
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