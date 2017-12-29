В Волгограде вспоминают жертв теракта на железнодорожном вокзале









Сегодня утром губернатор Андрей Бочаров на железнодорожном вокзале Волгограда почтил память жертв теракта, произошедшего 29 декабря 2013 года. Как сообщает ИА "Высота 102", глава региона возложил к мемориальному знаку букет красных гвоздик. Напомним, в результате взрыва, устроенного террористом-смертником четыре года назад погибли 18 человек, еще 45 человек получили ранения.













В 2013 году в Волгограде произошло 3 теракта: 21 октября в Красноармейском районе Волгограда террористка-смертница привела в действие взрывное устройство в пассажирском автобусе. Еще два взрыва прогремели в преддверии Нового года: 29 декабря на входе в здание железнодорожного вокзала и 30 декабря в переполненном троллейбусе в Дзержинском районе. Теракты унесли жизни 42 человек. Организаторы терактов уничтожены в ходе спецопераций. Четверо пособников террористов, взорвавших вокзал и троллейбус, приговорены в общей сложности к 45 годам тюрьмы.



