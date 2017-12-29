В Волгоградской области имущество более 20 чиновников "вывели из тени"

Более 20 муниципальных служащих Николаевского района были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева. Нарушения в предоставлении сведений о доходах и имеющемся имуществе вскрылись в ходе прокурорской проверки у 21 чиновника.

Напомним, что по действующему законодательству несколько категорий муниципальных служащих обязаны сообщать работодателю о своих доходах и имуществе. А также предоставлять аналогичные сведения о своих спутниках жизни и несовершеннолетних детях.



