



Короткое замыкание при использовании электрообогревателя стало причиной пожара в Кировском районе, в результате которого погибли женщина и двое ее детей 5 и 9 лет, сообщает ИА "Высота 102". Трагедия произошла утром 27 декабря. По данным МЧС по региону, возгорание случилось на улице Шаблинская в одной из комнат частного дома на нескольких хозяев. На площади 30 кв.м. горели домашние вещи и кровля. За полчаса пожар был потушен. На месте происшествия были обнаружены тела троих погибших - 37-летней женщины и двоих ее несовершеннолетних детей. Остались живы старший ребенок - 15-летний подросток и его отчим, которых во время пожара в доме не было. По факту гибели троих человек СУ СКР по региону проводит доследственную проверку. Одноклассники школьника, который в одночасье остался без семьи и дома, пытаются помочь ему деньгами и одеждой. Частный дом в результате пожара был сильно разрушен и восстановлению не подлежит.













Без жилья и имущества под новый год осталась и вторая хозяйка дома. 67-летняя Надежда Полетаева пока находится у родственников. Женщина надеется, что районные власти не оставят ее в беде, предоставят временное жилье как погорельцу.