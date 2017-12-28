







В канун новогодней ночи специалисты ПАО «Волгоградоблэлектро» запустят на мосту через Волгу необычную иллюминацию. Сочетание большого количества оттенков цветовой палитры и динамичные переливы станут единой композицией, специально подготовленной для новогодних праздников, сообщили ИА «Высота 102» в компании.

Волгоградцы смогут полюбоваться на «бегущую искру», «млечный путь» и «сверкающую гирлянду», а под сценарий «летящая звезда» каждый сможет загадать свое сокровенное желание.

Оригинальную иллюминацию энергетики предприятия запустят и на Астраханском мосту: яркие цветовые решения украсят пойму реки Царицы и парковую зону интерактивного музея «Россия – моя История».

Все зимние каникулы динамичная новогодняя подсветка будет дарить жителям и гостям Волгограда праздничное настроение и положительные эмоции.



