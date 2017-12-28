В Волгоградской области тарифы на ЖКХ во второй половине 2018 года повысятся на 4%





В администрации Волгоградской области подписано постановление об утверждении предельно допустимых индексов изменения размера платы, вносимой гражданами за коммунальные услуги на 2018. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, во всех, кроме одного, муниципального образования этот коэффициент составит 4%. Лишь в Волжском этот показатель утвержден на уровне 5%. Постановление принято в соответствии с документом правительства РФ, устанавливающим предельные индексы изменения платы за коммунальные услуги в регионах. Напомним, с 1 января 2018 года коммунальная плата не повысится, новые тарифы начинают действовать с 1 июля следующего года.

К слову, в прошлом году для 44 муниципальных образований Волгоградской области, включая областной центр, были установлены предельные индексы изменения платы за коммуналку в размере 9,8%. В остальных, включая Волжский, изменение индекса составило 4,2%, как и было установлено правительством России.

Для сведения: для соседних с Волгоградской областью предельный индекс изменения тарифов на услуги ЖКХ составил следующие цифры: для Воронежской области - 4, для Ростовской - 3,5, для Астраханской - 4,2, для Саратовской - 3,5. Самое низкое значение среди регионов России - в Новосибирской области (3), самое высокое - для Санкт-Петербурга - (6).



