







В преддверии новогодних праздников работники «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» посетили детские подшефные образовательные учреждения и подарили их воспитанникам новогодние подарки. Сегодня сияла ёлка и звучала музыка в Ворошиловском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.





Конечно, не обошлось без недобрых героев, которые не хотели пускать новый год на порог. Ну, а добрые сказочные персонажи традиционно спасали ёлку и Деда Мороза со Снегурочкой.





Дети от мала до велика с удовольствием танцевали, пели, читали стихи. И, конечно, их ждал главный сюрприз.





Компания подарила удивительные подарки: в рюкзаках-собаках – символе наступающего года - были долгожданные сладости.





В ответ дети подарили гостям свой подарок – большую конфету с пожеланиями хорошего года.





«Наше сотрудничество с компанией «ЛУКОЙЛ» началось в 2015 году, когда мы получили от компании грант для оборудования психологического кабинета. И оказанием этой помощи наша дружба не ограничилась. Молодые специалисты – частые гости центра. Они помогают в проведении интересных мероприятий, особенно в дни каникул. Для наших детей встреча с шефами в Новый год – волшебный праздник. Это - веселье, исполнение всех сказочных желаний, встреча с новыми людьми. И это очень важно для наших воспитанников», - рассказала директор центра Анна Корчагина.

Как отметил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» Андрей Спирин, компания всегда уделяет детям особое внимание, и помощь специализированным детсадам, школам-интернатам, детдомам и центрам - добрая традиция сотрудников компании. В нынешнем году почти 2 тысячи новогодних подарков получили дети из детских центров в регионах присутствия компании - Волгоградской, Астраханской, Пензенской, Ростовской и Саратовской областей.

«Хочу поздравить с наступающим годом всех волгоградцев. Пусть этот год для всех будет лучше предыдущего. Желаю всем тепла, здоровья и счастья», - сказал Андрей Спирин.







