Полузащитник “Ротор-Волгоград” Виктор Борзых покинул команду

Полузащитник футбольного клуба “Ротор-Волгоград” Виктор Борзых покинул волгоградский клуб. Как сообщили ИА”Высота 102” в пресс-службе клуба, пока неизвестно, где именно продолжит карьеру 21-летний футболист. Но с “Ротором” простился он тепло. "Хотел бы поблагодарить ребят за дружбу, за тёплое отношение. Очень жаль уходить, но жизнь продолжается. Хочу сказать огромное спасибо всей команде и всем людям, с которыми я работал. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые всегда с "Ротором". Надеюсь, команда продолжит бороться. Желаю вам успеха в чемпионате" - эти слова, сказанные Виктором при расставании с клубом, размещены на сайте "Ротора-Волгограда".

Напомним, что футболист начал свой путь в спорте с молодежного состава московского “ЦСКА”, затем выступал в 2014-2016 годах выступал в "Долгопрудном", а перед приходом в 2017 в волгоградский ФК отыграл сезон за новороссийский "Черноморец".

"Игрок не был ключевым. При Валерии Есипове он играл на подмене, а при Сергек Павлове, по-моему и вовсе не выходил на поле," - считает болельщик Ротора Владимир Найденов. "Несвоевременно жалеть об уходе кого-либо из игроков, когда команда находится на последнем месте. Будем надеяться, что ему на замену придет кто-то более опытный, мастеровитый. Команде необходимо сохранить "прописку". Что до Виктора Борзых, то у него вся жизнь впереди и перспективы тоже имеются" - добавляет болельщик.