В волгоградской «горьковке» - смена руководства





Нина Шашко, директор ГБУК «Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М.Горького» покидает свой пост. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете культуры, после окончания действия трудового контракта такое решение принял ее работодатель. Нине Шашко – 60 лет, она руководила «горьковкой» с 2006 года. До этого работала директором Волгоградской областной юношеской библиотеки.









И.о. директора библиотеки имени М.Горького назначена заместитель Нины Шашко Светлана Косовцева, которая курировала научное и методическое направление. Она приступит к работе в новом статусе с 30 декабря. Перед новым руководителем поставлена задача использования механизмов развития современных интерактивных и электронных ресурсов. Положительные примеры применения этих технологий уже давно успешно демонстрируют в других регионах России, в частности, в сфере создания модельных библиотек – образцовых учреждений культуры, располагающих хорошо укомплектованным многоотраслевым фондом, оснащенных современным компьютерным оборудованием, использующих в своей работе новейшие информационные технологии. Например, в Белгородской области открыто 334 модельные библиотеки, 150 модельных библиотек - в Курской области. На конец 2016 года в Кемеровской области работало 32 модельные библиотеки.



