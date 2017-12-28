«Высота 102 ТВ»: Жители Волгограда надеются на успех расследования дела об исчезнувших миллиардах











Смотрите сегодня в программе: расследование дела о выводе денег дольщиков самого проблемного волгоградского жилищного комплекса - недостроя набирает обороты. В палатке у офиса строительной фирмы: волгоградец пытается добиться выплаты денег по решению суда. Ровно 70 лет назад: в Волгограде открыли первый в мире памятник воинам-чекистам. Грядет Год собаки: помощники полицейских - от щенков до взрослых служебных собак - готовятся встретить свой год.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.







