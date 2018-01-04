







Шок и сенсация – у волгоградских политиков есть двойники – причем не абы какие, а звездные. Состоят ли местные депутаты и чиновники в родстве с российскими и голливудскими артистами или это просто совпадение – неизвестно. Но это и не важно! «Высота 102» предлагает вниманию читателей галерею двойников представителей волгоградского истеблишмента. Признаемся, мы дали волю фантазии – строго просим не судить, и тем более не обижаться.

Итак. Начнем.









«Андрей Петрович Хабенский»





Едва ли депутат Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов удивится такому сравнению – о его схожести с Хабенским ему говорили не раз. Но сам он утверждает, что если и был чем-то похож на актера, то в юности. Студенческие годы Гимбатова пришлись на начало нулевых, как раз в то время, когда Хабенский сыграл свою первую роль, которая принесла ему всероссийскую славу, - опера Плахова в сериале «Убойная сила». Мечтал ли Андрей Петрович пойти по стопам своего звездного двойника – история умалчивает, но на всякий случай второе высшее образование по направлению «Юриспруденция» в 2012 году получил. Сегодня Хабенский известен не только, как артист, но и как филантроп. Не рекламы, справедливости ради заметим, что и Гимбатов ведет активную общественную и благотворительную работу.













«Биленко моей мечты»





Стоит сразу предупредить вдруг замечтавшихся барышень: депутат Андрей Биленко давно женат – о чем говорит его биография на сайте Волгоградской гордумы и подтверждает последняя декларация о семейных доходах. Тем не менее, с Крисом Нотом, героем культового девичьего сериала «Секс в большом городе», Андрей Федорович все же похож, согласитесь. «Мужчина моей мечты» - так называла своего возлюбленного главная героиня фильма. А вот как называет Андрея Федоровича супруга дома – уже не наше с вами дело. Смотрим и радуемся тому, что в думской фракции «Единой России» есть отдаленная копия голливудского актера.













«Виталий Викторович Траволта»





Не будем спорить: сходство далеко не 100-процентное. Но! Приглядитесь к улыбке, мимике и прическе в стиле ультра-минимализм, с которой Траволту, кстати, не часто встретишь. А теперь представьте главу администрации Волгограда в качестве героя тарантиновского триллера. Учитывая, что наш сити-менеджер – заядлый байкер, то его смело можно задействовать в сцене погони. В кино он летел бы на своем мотоцикле по выделенной полосе с литерой «А» по проспекту Ленина. В жизни такую немыслимую дерзость Лихачев, надеемся, себе не позволяет - ибо мэрия этим летом в самых оживленных местах Центрального района запретила рядовым авто- и мотолюбителям заезжать на правую полосу движения.











«Владимир Вячеславович Батлер»





Они погодки – депутату Волгоградской облдумы Владимиру Ефимову 47 лет, американскому актеру Джерарду Батлеру – 48. Хотя последний и слывет одним из первых голливудских красавчиков, но наш Владимир Вячеславович выглядит брутальнее и гораздо моложе. Что же объединяет наших героев, так некстати породнившихся с легкой руки журналистов? Батлер известен публике по фэнтези-боевику «300 спартанцев». Ефимов запросто заткнет за пояс своего «близнеца», ибо десятки раз снимался в экшнах покруче – о жизни обитателей своего Тракторозаводского округа. Фильм «300 спартановцев» видали? Смотрите во всех дворах на улице Николая Отрады.

Идем дальше – Батлер родом из Шоттландии. А у Ефимова (барабанная дробь) дома живут двое шоттландских прямоухих котов! Что это, если не кармическая связь?...













«Иосиф Иосифович Соломин»





Вот здесь с автором фотоподборки в редакции согласились далеко не все. Мол, депутат Волгоградской гордумы Иосиф Ефремов на советского актера Виталия Соломина вовсе и не похож. Но постойте – перед вами два рыжеволосых английских джентельмена. Ефремов, как нам услужливо подсказывает думский сайт, три года назад как окончил «Лондонский университет Роял Холлоуэй и Бедфорд Нью колледж». На его манеры, речь, стиль одежды и даже походку жизнь в Британии явно наложила отпечаток. Некоторым коллегам по депутатскому корпусу есть чему у него поучиться. Так ведь и Виталий Соломин любим миллионами поклонников, как в России, так и в самой Англии, за гениально сыгранную роль в советском сериале про Шерлока Холмса. Элементарно, Ватсон!

















«Роланд Тамазович Зеленский»





Орлиный взор, фирменный прищур, цвет волос – смотрите, как похож известный украинский актер Владимир Зеленский на нашего Роланда Тамазовича. Херианов – ныне московский бизнесмен, а в прошлом - волгоградский чиновник и депутат, который не раз участвовал в выборах. Зеленскому, пусть только в фильме, но тоже удавалось побороться за сердца электората – во время съемок сериала «Слуга народа». По сценарию, школьный учитель, «словивший хайп» (то есть внезапную славу) на скандальном видео в «Ютюбе», вдруг выиграл президентские выборы.

Сличая биографии двойников, «Высота 102» обнаружила еще одно совпадение: актер Зеленский оказался неплохим танцором, победив несколько лет назад на Украине в телепроекте «Танцы со звездами». Танцует ли Роланд Тамазович – еще нужно выяснить, но вот его дочь – давно и успешно занимается бальными танцами.













«Мария Сергеевна Ходченкова»





Далеко не в каждом образе, но вот в этом (из фильма «Служебный роман. Продолжение») актриса Светлана Ходченкова уж очень похожа на нашу Марию Киселеву – руководителя исполкома реготделения «Единой России». К слову, Ходченкова тоже имеет билет партии власти. Более того, она входит в оргкомитет инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом в главы государства. Если бы «двойники» (обе, кстати, по знаку зодиака – водолеи) встретились, им явно было бы, что обсудить: тема президентской предвыборной кампании – теперь главная в повестке каждого дня в жизни Марии Киселевой, вплоть до 18 марта 2018 года.

Актрису Светлану Ходченкову, кстати, не так давно вспоминали в Волгоградской облдуме при весьма пикантных обстоятельствах. На одном из думских заседаний депутат Юрий Чекалин отвлекся от пресных законопроектов на сочные формы российский актрисы. На фото, которое опубликовала «Высота 102», парламентарий запечатлен взирающим на откровенные снимки актрисы в купальнике. Слушайте, а не перепутал ли он красавицу Светлану с нашей красавицей Марией?... Надеемся, что нет. ЛДПР-овцу Чекалину «служебный роман» с единороссом Киселевой явно не светит.









«Юрий Александрович Никулин»





Депутат Волгоградской облдумы Юрий Чекалин и Максим Никулин – почти одно лицо! И ведь в их судьбах тоже немало пересечений. Во-первых, Чекалина зовут Юрием, как и знаменитого отца Никулина-младшего. Во-вторых, в роду Никулиных тоже были депутаты. В-третьих, и Чекалин, и Никулин – имеют отношение к масс-медиа. Так, депутат Чекалин когда-то возглавлял волжскую редакцию телевещания, не обделен при этом творческими талантами – пишет стихи и прозу. Что касается Максима Никулина, то по образованию он журналист, некоторое время тоже работал на радиостанции.

Никулин-младший известен как худрук цирка на Цветном бульваре. Немногие знают, что он вместе со своим отцом снимался в «Бриллиантовой руке». Помните мальчика, который шел по воде?... Так вот герой Миронова толкал в воду именно его, тогда еще подростка Максима Никулина.













«Александр Владимирович Фрай»





Стивен Фрай – если, вдруг, кто не знает, гениальный британский комедийный актер. И этот артист, как нам известно, нравится депутату Волгоградской областной думы, председателю комитета по культуре Александру Осипову – особенно в сериале «Дживс и Вустер». Ассоциирует ли сам Осипов себя с Фраем – мы не спрашивали, а наглым образом это констатировали. Оба двухметрового роста, оба – ироничные и словоохотливые. К Фраю, как и Осипову, с повышенным вниманием относятся средства массовой информации. Он – частый гость радио- и телеэфиров, активен в соцсетях. Стивена называют носителем безупречного английского языка - он, кстати, пишет стихи. Поэтический опыт имеет и Александр Владимирович, который также хорошо владеет словом – английским вряд ли, а вот русским – на 100%. Хотя его коллегам по облдуме порой кажется, что даже чересчур хорошо.

















«Анна Александровна Ротару»





Вот тут ни в коем случае Анне Кувычко нельзя обидеться за сравнение – она похожа, как нам показалось, на Софию Ротару в молодости. В этом году София Михайловна отметила свое 70-летие. Депутат Госдумы ее вдвое моложе, но тоже недавно занялась музыкальным творчеством. Дебютная песня в исполнении Анны Кувычко и волгоградских кадетов песня «Дядя Вова, мы с тобой!», клип на которую был записан на Мамаевом кургане, буквально взорвала интернет и мировое медиа-пространство. Мнения были разные, но неравнодушным музыкальная композиция, посвященная президенту Владимиру Путину, не оставила никого. София Ротару за десятилетия своей творческой жизни множество раз становились лауреатом «Песни года», в том числе, за патриотичные песни. «Дядю Вову», кстати, смело можно назвать «песней 2017 года». Стоит ли ждать и как скоро новых клипов от Анны Александровны – пока неизвестно.













«Дмитрий Сергеевич Басков»

Натуральный блондин на всю думу такой один – это, конечно, Дмитрий Федюшкин. Как и Николай Басков он любит теле- и фотокамеры, а они ласково ему отвечают. По активности в «Instagram» еще чуть-чуть и волгоградский депутат даст фору оперно-популярному певцу. Каждый из двойников – личность разносторонняя и образованная. Николай Басков защитил кандидатскую диссертацию, написал пособие для композиторов, Дмитрий Федюшкин – тоже не лыком шит: во время обучения в академии МВД входил в президиум научного сообщества и даже опубликовал 8 научных статей.





«Полиграф Полиграфович Песков»

Как же похож на великолепного актера Владимира Толоконникова депутат Волгоградской облдумы Сергей Песков. Наш депутат, конечно, гораздо милее и симпатичнее Полиграфа Полиграфовича Шарикова, которого сыграл советский артист. О жизни и трудовом пути парламентария известно мало – его биография, к сожалению, самая скудная на сайте областного заксобрания. Сообщается лишь то, что он в прошлом являлся главным энергетиком «Химпрома». Как и главному герою «Собачьего сердца», господину Пескову свойственны порой бунтарские настроения. Так, в конце прошлого года он оказался в центре скандала из-за того, что отказывался платить членские взносы в СНТ, в котором имеет дачу. В ситуации приходилось разбираться депутатской комиссии по этике - в итоге председателя садоводческого общества и должника с депутатским значком все же помирили.





«Владлен ОО7»

На заседаниях Волгоградской гордумы первый замглавы города Владлен Колесников в смокинге ни разу не появлялся, но стиль агента «007», как нам кажется, ему был бы к лицу. И на Дэниела Крейга, сыгравшего уже в нескольких эпизодах «бондианы», он тоже похож. Оба двойника – спортсмены. С той лишь разницей, что Крейг профессионально играет в регби, а Владлен Владимирович увлеченно играет в теннис, занимается горным туризмом. Эти навыки ему могли бы пригодиться, если бы голливудские продюсеры вдруг заприметили его в очередном сюжете «Волгоградского муниципального телевидения» и позвали сняться в кино – естественно на роль Бонда. Джеймса Бонда.



