Огромная недоимка по налогам образовалась у бывшего гендиректора ЗАО «ВПК». Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора региона Ольга Токарева, областная прокуратура уже направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Как выяснилось во время расследования, в 2013-2015 годах предприниматель не уплатил 50 миллионов рублей НДС и налога на прибыль организации. Мужчина указал в декларации, что якобы тратил деньги на найм персонала из несуществующих фирм.

Свою вину коммерсант признал лишь частично. Теперь дело будет рассматриваться в Красноармейском районном суде. Бизнесмену грозит до шести лет тюрьмы.



