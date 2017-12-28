В Волгоградской области восстанавливают позиции по инвестициям

В Волгоградской области объем инвестиций в основной капитал по итогам января-сентября 2017 года составил 118 миллиардов 108 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, этот показатель почти на 5% выше, чем за аналогичный период 2016 года. Среди регионов ЮФО самое серьезное падение по привлеченным инвестициям показала Астраханская область – около 13% (87,3 миллиарда рублей). Не сохранили прошлогодний объем инвестиций и в Калмыкии, а в остальных регионах ЮФО зафиксирован рост по данному показателю.

Между тем, за 2016 г. объем инвестиций в основной капитал по Волгоградской области составил 183642,1 млн. рублей, что на 11,2% меньше, чем за 2015 г. Инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения в прошлом году в Волгоградской области превысили 72 тысячи рублей.



