Цена новогодних фейерверков в Волгограде «зашкаливает»





В преддверии Нового года эксперты проанализировали динамику спроса и цен на популярные товары к празднику и выяснили, почему фейерверки лучше приобретать летом.

Пик спроса на фейерверки, елочные игрушки и костюмы традиционно приходится на декабрь. Как показывают данные прошлого года, в декабре 2016 года интерес к этим товарам превысил аналогичный показатель ноября на 169,2%, 63,9% и 56,9% соответственно. Самыми дорогими новогодними товарами на Avito в Волгограде, - сообщает ИА «Высота 102», стали фейерверки: их средняя цена составила 4,4 тыс. рублей – на 85% больше, чем годом ранее. Это наибольший рост стоимости среди всех новогодних товаров. Вместе с тем значительно подешевели живые елки – на 26,9%, до 645 руб., искусственные елки – на 24,3%, до 4,2 тыс. рублей и елочные игрушки – на 16,3%, до 604 рублей.