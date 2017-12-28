Гендиректора фирмы-застройщика ЖК "Парк Европейский" не выпустили из СИЗО Волгограда





Гендиректор фирмы "Орион" Евгений Карпушов проведет под стражей ближайшие два месяца. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", именно такую меру пресечения избрал Карпушову Центральный районный суд города-героя. Руководитель "Ориона" пробудет в СИЗО до конца февраля 2018 года, куда он был помещен два дня назад после задержания. Ранее он находился под подпиской о невыезде. Полтора часа назад под стражу был взят еще один фигурант громкого дела - руководитель генподрядной фирмы "Трейд" Юрий Бескровный, также подозреваемый в причастности к исчезновению денег дольщиков ЖК "Парк Европейский".

На данный момент под стражей уже находится сотрудник головного офиса компании "Квартстрой Премьер" Федор Кифишин. В уголовном деле фигурирует и директор местного филиала ООО "УК "Квартстрой" Евгения Красильникова. Всего жертвами недобросовестного застройщика стали 1395 человек, именно такую цифру озвучивает группа инициативных дольщиков.



