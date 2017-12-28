Астраханская область планирует засеять хлопок для Волгоградской

Полузащитник футбольного клуба “Ротор-Волгоград” Виктор Борзых покинул волгоградский клуб. Как сообщили ИА”Высота 102” в пресс-службе клуба, пока неизвестно, где именно продолжит карьеру 21-летний футболист. Но с “Ротором” простился он тепло. "Хотел бы поблагодарить ребят за дружбу, за тёплое отношение. Очень жаль уходить, но жизнь продолжается. Хочу сказать огромное спасибо всей команде и всем людям, с которыми я работал. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые всегда с "Ротором". Надеюсь, команда продолжит бороться. Желаю вам успеха в чемпионате" - эти слова, сказанные Виктором при расставании с клубом, размещены на сайте "Ротора-Волгограда". Напомним, что футболист начал свой путь в спорте с молодежного...

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