Директор НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Волгоград - 1 ОАО «РЖД» Евгений Крайнов поздравляет волгоградцев и коллег с наступающим новым годом и Рождеством.

«Эти праздники мы всегда ждем с особым, волнующим чувством, потому что это время всегда было и остается временем светлых надежд. Радостью, объединяющей друзей, родных и близких. Пусть 2018-й - год Собаки принесет перемены к лучшему в жизни каждого из вас, а в семьях всегда царит взаимопонимание, поддержка и благополучие. От имени всего нашего коллектива хочу пожелать волгоградцам здоровья, счастья, исполнения заветных желаний. Наши особые поздравления – коллегам по медицинскому цеху, которые ни на минуту не прекращают выполнять свой профессиональный долг и возвращают своим трудом, талантом и терпением радость полноценной здоровой жизни пациентам. Пусть ваши родные и близкие всегда будут рядом. Пусть в каждом доме, в каждой семье царят любовь, взаимопонимание и душевный покой. И убежден, если у вас есть собака - понаблюдайте за ней, ее поведение подскажет, как вам лучше вести в новом году, чтобы угодить хозяйке наступающего года", -говорится в поздравлении.