В Волгоградской области начали проверку по жалобам жителей Светлого Яра на свалку "на колесах"

Сегодня представители различных ведомств приступили к комплексному рейдовому обследованию территории Кировского, Красноармейского районов Волгограда и Светлоярского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росприроднадзоре, к работе подключены и две лаборатории, в том числе филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области. Выездная проверка, в ходе которой в том числе будут взяты пробы воздуха, связана с многочисленными жалобами жителей Светлого Яра на неприятные запахи, которые люди связывают с фактом переноса свалки из Кировского района Волгограда на пруд-накопитель, расположенный в Светлоярском районе. В обследовании примут участие специалисты комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, прокуратуры Кировского района Волгограда, прокуратуры Светлоярского района Волгоградской области и администрации Светлоярского района. Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало об акции протеста против перевозимой свалки, которую устроили жители Светлоярского района в социальных сетях, публикуя свои фотографии с призывами остановить этот процесс. В частности, люди жаловались на ухудшение качества воздуха из-за постоянно курсирующих самосвалов с "пахучим" грузом.

Напомним, на ликвидацию свалки в Кировском районе Волгограда, где содержались в том числе токсичные отходы, было выделено более 800 миллионов рублей. Было принято решение перевезти содержимое полигона на пруд-накопитель в Светлоярском районе, который также необходимо было ликвидировать.



