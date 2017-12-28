|Экология
|28.12.2017 16:00
В Волгоградской области начали проверку по жалобам жителей Светлого Яра на свалку "на колесах"
Сегодня представители различных ведомств приступили к комплексному рейдовому обследованию территории Кировского, Красноармейского районов Волгограда и Светлоярского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росприроднадзоре, к работе подключены и две лаборатории, в том числе филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области. Выездная проверка, в ходе которой в том числе будут взяты пробы воздуха, связана с многочисленными жалобами жителей Светлого Яра на неприятные запахи, которые люди связывают с фактом переноса свалки из Кировского района Волгограда на пруд-накопитель, расположенный в Светлоярском районе. В обследовании примут участие специалисты комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, прокуратуры Кировского района Волгограда, прокуратуры Светлоярского района Волгоградской области и администрации Светлоярского района. Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало об акции протеста против перевозимой свалки, которую устроили жители Светлоярского района в социальных сетях, публикуя свои фотографии с призывами остановить этот процесс. В частности, люди жаловались на ухудшение качества воздуха из-за постоянно курсирующих самосвалов с "пахучим" грузом.
Напомним, на ликвидацию свалки в Кировском районе Волгограда, где содержались в том числе токсичные отходы, было выделено более 800 миллионов рублей. Было принято решение перевезти содержимое полигона на пруд-накопитель в Светлоярском районе, который также необходимо было ликвидировать.
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|Общество
|28.12.2017 19:02
В администрации Волгоградской области – очередное увольнение. Сегодня пост первого заместителя главы региона покинул Александр Беляев, который курировал вопросы развития агропромышленного комплекса и природопользования. Он написал заявление по собственному желанию и, по всей вероятности, будет работать в Волгоградском аграрном университете. Там он уже трудился в 1996-2009 годах в качестве профессора одной из кафедр по совместительству, сообщает ИА «Высота 102». О причинах отставки в администрации говорить отказались, однако практически со времени его назначения на высокую должность - с мая 2014 года – многие предрекали...
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|Спорт
|28.12.2017 18:06
Полузащитник футбольного клуба “Ротор-Волгоград” Виктор Борзых покинул волгоградский клуб. Как сообщили ИА”Высота 102” в пресс-службе клуба, пока неизвестно, где именно продолжит карьеру 21-летний футболист. Но с “Ротором” простился он тепло. "Хотел бы поблагодарить ребят за дружбу, за тёплое отношение. Очень жаль уходить, но жизнь продолжается. Хочу сказать огромное спасибо всей команде и всем людям, с которыми я работал. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые всегда с "Ротором". Надеюсь, команда продолжит бороться. Желаю вам успеха в чемпионате" - эти слова, сказанные Виктором при расставании с клубом, размещены на сайте "Ротора-Волгограда". Напомним, что футболист начал свой путь в спорте с молодежного...
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|Общество
|28.12.2017 18:06
В преддверии новогодних праздников работники «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» посетили детские подшефные образовательные учреждения и подарили их воспитанникам новогодние подарки. Сегодня сияла ёлка и звучала музыка в Ворошиловском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Конечно, не обошлось без недобрых героев, которые не хотели пускать новый год на порог. Ну, а добрые сказочные персонажи традиционно спасали ёлку и Деда Мороза со Снегурочкой. Дети от мала до велика с удовольствием танцевали, пели, читали стихи. И, конечно, их ждал главный сюрприз. Компания подарила удивительные подарки: в рюкзаках-собаках – символе наступающего года -...
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|Общество
|28.12.2017 18:03
Более 125 тысяч рублей ущерба должна выплатить ООО "Муниципальная эксплуатационная компания-7" владельцу магазина сантехники, пострадавшего от порыва транзитной трубы центрального отопления. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял арбитражный суд Волгоградской области. Коммунальная авария произошла в марте 2016 года в доме №25 по улице Советская. В результате был испорчен подвесной "зеркальный" потолок в кабинете директора магазина, вздулись пластиковые стены, отошла напольная плитка. В торговом зале произошло отслоение штукатурного слоя, деформировались торговые стеллажи, треснула напольная плитка. По решению суда управляющая компания также должна оплатить расходы по проведению судебной экспертизы в размере более 19 тысяч рублей.
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|Расследования
|28.12.2017 17:16
Огромная недоимка по налогам образовалась у бывшего гендиректора ЗАО «ВПК». Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора региона Ольга Токарева, областная прокуратура уже направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Как выяснилось во время расследования, в 2013-2015 годах предприниматель не уплатил 50 миллионов рублей НДС и налога на прибыль организации. Мужчина указал в декларации, что якобы тратил деньги на найм персонала из несуществующих фирм. Свою вину коммерсант признал лишь частично. Теперь дело будет рассматриваться в Красноармейском районном суде. Бизнесмену грозит до шести лет тюрьмы.
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|Аналитика
|28.12.2017 17:10
В Волгоградской области объем инвестиций в основной капитал по итогам января-сентября 2017 года составил 118 миллиардов 108 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, этот показатель почти на 5% выше, чем за аналогичный период 2016 года. Среди регионов ЮФО самое серьезное падение по привлеченным инвестициям показала Астраханская область – около 13% (87,3 миллиарда рублей). Не сохранили прошлогодний объем инвестиций и в Калмыкии, а в остальных регионах ЮФО зафиксирован рост по данному показателю. Между тем, за 2016 г. объем инвестиций в основной капитал по Волгоградской области составил 183642,1 млн. рублей, что на 11,2% меньше, чем за 2015...
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|Газетный киоск
|28.12.2017 16:55
Астрахань. 28 декабря. ИНТЕРФАКС-ЮГ. Астраханская область планирует засеять хлопчатник для нужд текстильного комбината в Волгоградской области, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы Астраханской области. "В Черноярском районе Астраханской области на площади 500 га планируется засеять хлопчатник для нужд текстильного комбината в Волгоградской области - одного из крупнейших в России. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин выразил уверенность, что этим проектом будет дан старт новой отрасли хлопководства в РФ ", - сказал собеседник агентства. Сотрудник пресс-службы уточнил, что речь идет о волгоградском ООО "Камышинский текстиль".
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|Расследования
|28.12.2017 16:21 (Обновлено: 28.12.2017 17:10)
Гендиректор фирмы "Орион" Евгений Карпушов проведет под стражей ближайшие два месяца. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", именно такую меру пресечения избрал Карпушову Центральный районный суд города-героя. Руководитель "Ориона" пробудет в СИЗО до конца февраля 2018 года, куда он был помещен два дня назад после задержания. Ранее он находился под подпиской о невыезде. Полтора часа назад под стражу был взят еще один фигурант громкого дела - руководитель генподрядной фирмы "Трейд" Юрий Бескровный, также подозреваемый в причастности к исчезновению денег дольщиков ЖК "Парк Европейский". На данный момент под стражей уже находится сотрудник головного офиса компании "Квартстрой Премьер" Федор Кифишин....
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|Общество
|28.12.2017 14:57
Заместитель прокурора Камышинского района Волгоградской области обратился в арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о признании сделки недействительной из-за наличия признаков конфликта интересов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда, в августе 2017 года администрация городского поселения Петров Вал Камышинского района и ООО «Энергомонтаж» по итогам проведенного электронного аукциона заключили муниципальный контракт по замене светильников на территории городского поселения Петров Вал. При проведении проверки Камышинской городской прокуратурой установлено, что руководитель заказчика и единственный участник ООО «Энергомонтаж» состоят в браке. Таким образом, на момент проведения электронного аукциона и заключения контракта между заказчиком и участником имелся конфликт интересов, считают...
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|Расследования
|28.12.2017 14:47
Сегодня в Волгограде взят под стражу руководитель генподрядной фирмы "Трейд" Юрий Бескровный, подозреваемый в причастности к исчезновению денег дольщиков ЖК "Парк Европейский". Как сообщает корр. ИА "Высота 102", несколько минут назад Центральный районный суд вынес решение об аресте до 28 февраля 2018 года. В настояшее время решается вопрос об аресте другого фигуранта дела - гендиректора фирмы "Орион" Евгения Карпушова. Уголовное дело по факту исчезновения денег дольщиков ЖК "Парк Европейский" расследуется сотрудниками регионального ГСУ МВД России. На сегодняшний день под стражей уже находится под стражей Федор Кифишин, сотрудник головного офиса компании "Квартстрой Премьер". Фигурантами уголовного дела также являются директор местного филиала ООО...
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|Культура
|28.12.2017 14:45
Российский актер Алексей Кравченко проведет концерт, посвященный 75-ой годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, который состоится в ЦКЗ в Волгограде 2 февраля 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, соответствующую услугу заказало ГБУК «Агентство по проведению культурно-массовых мероприятий". Алексею Кравченко готовы выплатить чуть более 600 тысяч рублей за участие в репетиции концерта 1 февраля – с 10.00 до 14.00 часов, а также за проведение самого концерта 2 февраля длительностью 1 час 20 минут. Как говорится в технической документации закупки, «целями и задачами услуг по организации и обеспечению выступления артиста Алексея...
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|Политика
|28.12.2017 14:16
Волгоградским областным судом вынесены решения о приостановлении на один месяц деятельности региональных отделений "Партии пенсионеров России" и "Партии налогоплательщиков России", сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда. Ранее с исками к партячейкам в судебную инстанцию обратилось управление Министерства юстиции РФ по Волгоградской области. Так, отделение "Партии пенсионеров" не предоставило некоторые финансовые отчеты, а с реготделением "Партии налогоплательщиков", где также нашли нарушения в финансовой сфере, не смогли связаться по адресу регистрации. Сегодня состоятся слушания по делу о приостановлении работы реготделения "Спортивной партии России "Здоровые силы". Ранее, по решению облсуда, были ликвидированы местные отделения партии "Альянс зеленых", "Монархической партии" и партии...
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|Общество
|28.12.2017 14:09
Около 500 транспортных единиц в час движутся по Нулевой продольной магистрали, а всего же с момента открытия новую автодорогу выбрали более 40 тысяч автомобилистов. Как напомнили в администрации города, сообщает ИА "Высота 102", нулевая Продольная общей протяженностью 6,5 километра и шириной 15 метров связала центральные районы города и стала полноценным дублером главной городской автодороги – проспекта имени Ленина. Волгоградцы отмечают не только качественное и широкое асфальтовое полотно, но и хороший обзор, удобно организованную дорожную разметку и яркое освещение магистрали. «После открытия новой Рокадной магистрали значительно улучшилась дорожная обстановка в центральной части города, - отметил член общественной палаты Волгограда,...
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|Общество
|28.12.2017 14:07
Судя по всему, жители аварийного дома №2 по улице Проселочной в г. Михайловке Волгоградской области встретят новый год под страхом обрушения. Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы дома, они не раз обращались к местной власти решить данный вопрос, однако проблема остается до сих пор нерешенной. Между тем, в инспекции государственного жилищного надзора региона заявили, что было проведено обследование технического состояния здания, в ходе которого были выявлены повреждения его конструктивных элементов: ограждающих конструкций и отмостки. Это, по словам специалистов, является достаточным основанием для направления в межведомственную...
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|Расследования
|28.12.2017 13:19
Волгоградский облсуд отменил приговор осужденным за хищения экс-депутату Волжской гордумы и его супруге
Апелляционная инстанция Волгоградского облсуда отменила приговор экс-депутату Волжской городской думы Андрею Мишустину и его супруге Наталье, обвиняемым в хищении средств, выделенных на исполнение наказов избирателей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе облсуда, дело направлено в тот же суд на новое рассмотрение, но в ином составе суда. В октябре этого года Волжский городской суд приговорил Мишустина к 4 годам колонии общего режима за присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному. Его супруга была осуждена за пособничество на 3 года условно с испытательным сроком в 3 года. По предъявленному ей обвинению по ст.306 ч.1...
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В Волгоградской области начали проверку по жалобам жителей Светлого Яра на свалку "на колесах" 3
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В Волгоградской области начали проверку по жалобам жителей Светлого Яра на свалку "на колесах" 3
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