Заместитель прокурора Камышинского района Волгоградской области обратился в арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о признании сделки недействительной из-за наличия признаков конфликта интересов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда, в августе 2017 года администрация городского поселения Петров Вал Камышинского района и ООО «Энергомонтаж» по итогам проведенного электронного аукциона заключили муниципальный контракт по замене светильников на территории городского поселения Петров Вал.

При проведении проверки Камышинской городской прокуратурой установлено, что руководитель заказчика и единственный участник ООО «Энергомонтаж» состоят в браке. Таким образом, на момент проведения электронного аукциона и заключения контракта между заказчиком и участником имелся конфликт интересов, считают в прокуратуре. Пока дело не рассмотрено.



