Судя по всему, жители аварийного дома №2 по улице Проселочной в г. Михайловке Волгоградской области встретят новый год под страхом обрушения. Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы дома, они не раз обращались к местной власти решить данный вопрос, однако проблема остается до сих пор нерешенной.

Между тем, в инспекции государственного жилищного надзора региона заявили, что было проведено обследование технического состояния здания, в ходе которого были выявлены повреждения его конструктивных элементов: ограждающих конструкций и отмостки. Это, по словам специалистов, является достаточным основанием для направления в межведомственную комиссию администрации городского округа города Михайловки заключения о его техническом состоянии. В результате чиновникам рекомендовано рассмотреть в срочном порядке вопрос пригодности или непригодности данного жилого дома для проживания. Как отметили в инспекции госжилнадзора, ведомство взяло на контроль эту ситуацию.