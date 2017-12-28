В Волгограде за неделю после открытия по Рокадной магистрали проехало более 40 тысяч автомобилей





Около 500 транспортных единиц в час движутся по Нулевой продольной магистрали, а всего же с момента открытия новую автодорогу выбрали более 40 тысяч автомобилистов. Как напомнили в администрации города, сообщает ИА "Высота 102", нулевая Продольная общей протяженностью 6,5 километра и шириной 15 метров связала центральные районы города и стала полноценным дублером главной городской автодороги – проспекта имени Ленина. Волгоградцы отмечают не только качественное и широкое асфальтовое полотно, но и хороший обзор, удобно организованную дорожную разметку и яркое освещение магистрали.

«После открытия новой Рокадной магистрали значительно улучшилась дорожная обстановка в центральной части города, - отметил член общественной палаты Волгограда, доктор технических наук, профессор, почетный профессор Московского автомобильно-дорожного института, Почетный дорожник РСФСР Виталий Боровик. – Кроме распределения трафика в пиковые часы, это способствует и снижению аварийности в городе, а также в дальнейшем положительно скажется на туристической привлекательности Волгограда».



