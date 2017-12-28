В Волгоградской области вышла книга «Есть такая профессия – природу защищать»

В Волгограде в преддверии нового года вышла книга «Есть такая профессия – природу защищать». Она приурочена десятилетию воссоздания региональной экологической академии и присвоения ей имени основателя и первого президента Иветты Михайловны Шабуниной, а также уходящему году экологии. Как сообщил ИА «Высота 102» президент академии, заслуженный эколог России, профессор Владимир Лобойко, труд многих ученых и экологов над этим изданием – это прежде всего – напоминание нам всем об угрозах и рисках для окружающей среды, на которую напрямую влияет и уровень экологической культуры.

«Десять лет назад именно общественность первой забила тревогу по поводу нарастающей в регионе экологической катастрофы. Профессор Шабунина заявила об острой необходимости приводить в порядок родную область - оздоравливать и возрождать нарушенные экосистемы, сохранять биологическое и ландшафтное разнообразие края, срочно создавать региональную сеть особо охраняемых природных территорий», - говорит Владимир Лобойко. – Это требовало объединение усилий ученых, экологов, общественных деятелей и просто неравнодушных людей за сохранение природы родного края».

Издание рассказывает об уникальном волгоградском регионе, где соседствуют опаленные солнцем пески полупустыни, жаркие степи на каштановых почвах, буйная зеленая растительность черноземных почв. О притягательности долин рек Волга, Дон, Медведица, Хопер и многих других. При этом область - один из крупнейших индустриальных центров России с высокой долей промышленных предприятий, и входила в число регионов России с самым высоким, почти критическим уровнем загрязнения окружающей среды. Именно человек стал активно вмешиваться в природные процессы, - подчеркивают авторы книги, рассказывая об объективном экологическом состоянии области, катастрофу в которой удалось предотвратить.

«Данный труд ученых и экологов станет важным этапом в развитии экологической науки в регионе и окажет неоценимую помощь всем, кто профессионально занимается вопросами охраны окружающей среды, представителям власти, бизнеса, общественникам», - говорит заместитель председателя волгоградской областной думы, председатель экологического совета при облпарламенте Ирина Соловьева. Она убеждена, что «мы все вместе должны сделать все возможное, чтобы передать нашу планету в заботливые, бережные руки грядущих поколений».