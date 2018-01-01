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Общество
 01.01.2018 09:37

Ультра-фиолет стал цветом 2018 года



Институт цвета Pantone представил цвет 2018 года в рамках первой официальной презентации в России. Оттенок Ultra Violet (Ультра-фиолет) царил на подиумах во время модных показов коллекций «осень-зима» и «весна-лето» 2017/2018, а также на шоу, демонстрирующих домашние интерьеры, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт sostav.ru. 
Эксперты трактуют фиолетовый цвет как максимально провокационный, но в то же время – продуманный цвет. Этот оттенок, по их мнению, исторически связан с оригинальностью, изобретательностью и дальновидным мышлением. Это те элементы, которые нужны миру для создания значимого будущего. Изобретательность и креативность мышления – то, что мы ищем и в быту, и на работе. 
Заметим, что Pantone не призывает строить свою жизнь в 2018 году вокруг ультра-фиолета. Цвет года – это, прежде всего, цвет духа человека.
Институт Цвета Pantone выбирает главный цвет с 2000 года. Принятие решения требует длительного исследования и тщательного анализа текущих тенденций. Ежегодно эксперты Института Цвета Pantone исследуют различные сферы в поисках новых цветовых веяний: модные показы, телевидение, кино, индустрия развлечений, архитектура, театр, торговля, туризм, новые образы и даже спортивные события. Также при выборе Цвета Года учитывается влияние новых технологий, материалов, текстур и эффектов, связанных с цветом. 
Самыми актуальными цветами прошлых лет стали Marsala (2015), Rose Quartz и Serenity (2016) и Greenery (2017).


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31 декабря 17:50
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