|Общество
|28.12.2017 11:49
В Волгоградской области прокуратура помогла инвалиду получить жизненно важные лекарства
В Волгоградской области по требованию прокуратуры инвалида, страдающего серьезными заболеваниями, обеспечили жизненно необходимыми лекарствами. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора региона Ольга Токарева, в прокуратуру Светлоярского района с жалобой обратился местный житель. Установлено, что мужчина страдает сахарным диабетом, а также рядом других хронических заболеваний. Однако в нарушение требований законодательства в течение нескольких месяцев, вопреки назначенному лечению, он не может получить шесть наименований жизненно необходимых лекарственных препаратов. В интересах инвалида прокуратура направила в суд исковое заявление к региональному комитету здравоохранения и медицинскому учреждению об обязании обеспечить пациента необходимыми лекарствами. При рассмотрении дела ответчики в добровольном порядке частично исполнили заявленные требования – обеспечили инвалида несколькими наименованиями лекарственных средств. Все остальное мужчине выдали уже в рамках исполнения соответствующего судебного решения.
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|Расследования
|28.12.2017 16:21
Гендиректор фирмы "Орион" Евгений Карпушов проведет под стражей ближайшие два месяца. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", именно такую меру пресечения избрал Карпушову Центральный районный суд города-героя. Руководитель "Ориона" пробудет в СИЗО до конца февраля 2018 года, куда он был помещен два дня назад после задержания. Ранее он находился под подпиской о невыезде. Полтора часа назад под стражу был взят еще один фигурант громкого дела руководитель генподрядной фирмы "Трейд" Юрий Бескровный, также подозреваемый в причастности к исчезновению денег дольщиков ЖК "Парк Европейский". На данный момент под стражей уже находится сотрудник головного офиса компании "Квартстрой Премьер" Федор Кифишин. В уголовном деле...
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|Экология
|28.12.2017 16:00
Сегодня представители различных ведомств приступили к комплексному рейдовому обследованию территории Кировского, Красноармейского районов Волгограда и Светлоярского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росприроднадзоре, к работе подключены и две лаборатории, в том числе филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области. Выездная проверка, в ходе которой в том числе будут взяты пробы воздуха, связана с многочисленными жалобами жителей Светлого Яра на неприятные запахи, которые люди связывают с фактом переноса свалки из Кировского района Волгограда на пруд-накопитель, расположенный в Светлоярском районе. В обследовании примут участие специалисты комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, прокуратуры Кировского района Волгограда,...
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|Общество
|28.12.2017 14:57
Заместитель прокурора Камышинского района Волгоградской области обратился в арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о признании сделки недействительной из-за наличия признаков конфликта интересов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда, в августе 2017 года администрация городского поселения Петров Вал Камышинского района и ООО «Энергомонтаж» по итогам проведенного электронного аукциона заключили муниципальный контракт по замене светильников на территории городского поселения Петров Вал. При проведении проверки Камышинской городской прокуратурой установлено, что руководитель заказчика и единственный участник ООО «Энергомонтаж» состоят в браке. Таким образом, на момент проведения электронного аукциона и заключения контракта между заказчиком и участником имелся конфликт интересов, считают...
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|Расследования
|28.12.2017 14:47
Сегодня в Волгограде взят под стражу руководитель генподрядной фирмы "Трейд" Юрий Бескровный, подозреваемый в причастности к исчезновению денег дольщиков ЖК "Парк Европейский". Как сообщает корр. ИА "Высота 102", несколько минут назад Центральный районный суд вынес решение об аресте до 28 февраля 2018 года. В настояшее время решается вопрос об аресте другого фигуранта дела - гендиректора фирмы "Орион" Евгения Карпушова. Уголовное дело по факту исчезновения денег дольщиков ЖК "Парк Европейский" расследуется сотрудниками регионального ГСУ МВД России. На сегодняшний день под стражей уже находится под стражей Федор Кифишин, сотрудник головного офиса компании "Квартстрой Премьер". Фигурантами уголовного дела также являются директор местного филиала ООО...
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|Культура
|28.12.2017 14:45
Российский актер Алексей Кравченко проведет концерт, посвященный 75-ой годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, который состоится в ЦКЗ в Волгограде 2 февраля 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, соответствующую услугу заказало ГБУК «Агентство по проведению культурно-массовых мероприятий". Алексею Кравченко готовы выплатить чуть более 600 тысяч рублей за участие в репетиции концерта 1 февраля – с 10.00 до 14.00 часов, а также за проведение самого концерта 2 февраля длительностью 1 час 20 минут. Как говорится в технической документации закупки, «целями и задачами услуг по организации и обеспечению выступления артиста Алексея...
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|Политика
|28.12.2017 14:16
Волгоградским областным судом вынесены решения о приостановлении на один месяц деятельности региональных отделений "Партии пенсионеров России" и "Партии налогоплательщиков России", сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда. Ранее с исками к партячейкам в судебную инстанцию обратилось управление Министерства юстиции РФ по Волгоградской области. Так, отделение "Партии пенсионеров" не предоставило некоторые финансовые отчеты, а с реготделением "Партии налогоплательщиков", где также нашли нарушения в финансовой сфере, не смогли связаться по адресу регистрации. Сегодня состоятся слушания по делу о приостановлении работы реготделения "Спортивной партии России "Здоровые силы". Ранее, по решению облсуда, были ликвидированы местные отделения партии "Альянс зеленых", "Монархической партии" и партии...
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|Общество
|28.12.2017 14:09
Около 500 транспортных единиц в час движутся по Нулевой продольной магистрали, а всего же с момента открытия новую автодорогу выбрали более 40 тысяч автомобилистов. Как напомнили в администрации города, сообщает ИА "Высота 102", нулевая Продольная общей протяженностью 6,5 километра и шириной 15 метров связала центральные районы города и стала полноценным дублером главной городской автодороги – проспекта имени Ленина. Волгоградцы отмечают не только качественное и широкое асфальтовое полотно, но и хороший обзор, удобно организованную дорожную разметку и яркое освещение магистрали. «После открытия новой Рокадной магистрали значительно улучшилась дорожная обстановка в центральной части города, - отметил член общественной палаты Волгограда,...
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|Общество
|28.12.2017 14:07
Судя по всему, жители аварийного дома №2 по улице Проселочной в г. Михайловке Волгоградской области встретят новый год под страхом обрушения. Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы дома, они не раз обращались к местной власти решить данный вопрос, однако проблема остается до сих пор нерешенной. Между тем, в инспекции государственного жилищного надзора региона заявили, что было проведено обследование технического состояния здания, в ходе которого были выявлены повреждения его конструктивных элементов: ограждающих конструкций и отмостки. Это, по словам специалистов, является достаточным основанием для направления в межведомственную...
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|Расследования
|28.12.2017 13:19
Волгоградский облсуд отменил приговор осужденным за хищения экс-депутату Волжской гордумы и его супруге
Апелляционная инстанция Волгоградского облсуда отменила приговор экс-депутату Волжской городской думы Андрею Мишустину и его супруге Наталье, обвиняемым в хищении средств, выделенных на исполнение наказов избирателей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе облсуда, дело направлено в тот же суд на новое рассмотрение, но в ином составе суда. В октябре этого года Волжский городской суд приговорил Мишустина к 4 годам колонии общего режима за присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному. Его супруга была осуждена за пособничество на 3 года условно с испытательным сроком в 3 года. По предъявленному ей обвинению по ст.306 ч.1...
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|Экология
|28.12.2017 12:42
В Волгограде в преддверии нового года вышла книга «Есть такая профессия – природу защищать». Она приурочена десятилетию воссоздания региональной экологической академии и присвоения ей имени основателя и первого президента Иветты Михайловны Шабуниной, а также уходящему году экологии. Как сообщил ИА «Высота 102» президент академии, заслуженный эколог России, профессор Владимир Лобойко, труд многих ученых и экологов над этим изданием – это прежде всего – напоминание нам всем об угрозах и рисках для окружающей среды, на которую напрямую влияет и уровень экологической культуры. «Десять лет назад именно общественность первой...
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|Общество
|28.12.2017 11:32
Сегодня исполняется ровно 70 лет со дня открытия первого в мире памятника воинам-чекистам, сообщает ИА "Высота 102". Расположен монумент на правом берегу поймы реки Царица, возле моста, соединяющего Центральный и Ворошиловский районы Волгограда. Он был возведен по проекту волгоградского художника-архитектора Феофилакта Коимшиди. Открытие состоялось 28 декабря 1947 года. На тот момент памятник воинам-чекистам был первым в мире. Общая высота монумента более 22 метров, высота бронзовой фигуры воина-чекиста 3,85 метра, с мечом - 5,8 метра. Мемориал посвящен воинам-чекистам, которые в Сталинграде в 1942 году сформировали дивизию, вступившую в ожесточенные...
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|Телеком
|28.12.2017 10:48
«Ростелеком» на платформе партнерской экосистемы реализовал для корпоративных клиентов компании возможность аренды антивирусных решений ESET. Антивирусные решений ESET на платформе «Ростелекома» разработаны специально для разных видов бизнеса – для малого, среднего и крупного. Клиентам и партнерам «Ростелекома» доступны корпоративные продукты с возможностью выбора количества защищаемых узлов и ежемесячной оплатой вместо высокого разового платежа. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на базе платформы «Ростелекома» доступны подписки на следующие версии бизнес-продуктов ESET NOD32: • специальное антивирусное решение для небольшой компьютерной сети ESET NOD32 Small Business Pack; • бизнес-решение для централизованной антивирусной защиты ESET NOD32 Antivirus Business Edition; • комплексное решение...
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|Наука
|28.12.2017 10:34
Государственная комиссия подписала акт сдачи-приемки центра инновационных лекарственных отечественных препаратов в Волгограде. Об этом сообщил ИА «Высота 102» ректор Волгоградского государственного медицинского университета, главный внештатный специалист-клинический фармаколог Минздрава РФ, академик РАН Владимир Петров. По словам Владимира Ивановича, торжественное открытие центра состоится в начале будущего года. Сюда уже завезено необходимое оборудование, которое готовят к работе. Напомним, шестиэтажный центр с 23 лабораториями общей площадью 10,5 тыс. кв метров возведен в Волгограде в рамках госпрограммы "Стратегия развития фармацевтической промышленности РФ до 2020 года". Центр инновационных лекарственных отечественных препаратов в Волгограде станет основой в создании федерального химико-фармацевтического кластера и мощной химико-фармакологической научной...
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|Экономика
|28.12.2017 10:26
Арбитражный суд Поволжского округа (г.Казань) поставил точку в длительном споре налоговых органов и ООО "СК "Промизоляция" по вопросу неуплаты налогов на сумму более 400 млн рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по Волгоградской области, выводы нижестоящих судебных инстанций, вставших на сторону налоговых органов, признаны обоснованными. По материалам дела, в ходе выездной налоговой проверки крупного субподрядчика ООО "СК "Промизоляция" была обнаружена незаконная схема ухода от налогов. Так, фискальный орган выявил формальный документооборот по отражению финансово-хозяйственных операций между налогоплательщиком и его контрагентами. У предприятия отсутствовали доказательства, касающиеся обстоятельств совершения хозяйственных операций с контрагентами, в том числе мотивов их выбора,...
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|Расследования
|28.12.2017 09:41
Суд удовлетворил требования прокуратуры о взыскании с застройщика в пользу дольщика неустойки за нарушение сроков сдачи квартиры. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, жительница Красноармейского района обратилась в прокуратуру с жалобой на нарушение сроков сдачи дома застройщиком ООО «Строй-Сити». Договор на участие в долевом строительстве женщина с супругом заключили еще в декабре 2014 года. Дом должны были сдать в эксплуатацию в 4-ом квартале 2015 года. Цена договора составила 1,5 миллиона рублей. Однако до настоящего времени дом так и не сдали в эксплуатацию. В этой связи прокурор района обратился в суд с исковым заявлением в...
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В Волгоградской области прокуратура помогла инвалиду получить жизненно важные лекарства 5
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