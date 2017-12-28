В Волгограде суд "заморозил" деятельность реготделений двух партий

Волгоградским областным судом вынесены решения о приостановлении на один месяц деятельности региональных отделений "Партии пенсионеров России" и "Партии налогоплательщиков России", сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда. Ранее с исками к партячейкам в судебную инстанцию обратилось управление Министерства юстиции РФ по Волгоградской области. Так, отделение "Партии пенсионеров" не предоставило некоторые финансовые отчеты, а с реготделением "Партии налогоплательщиков", где также нашли нарушения в финансовой сфере, не смогли связаться по адресу регистрации.

Сегодня состоятся слушания по делу о приостановлении работы реготделения "Спортивной партии России "Здоровые силы". Ранее, по решению облсуда, были ликвидированы местные отделения партии "Альянс зеленых", "Монархической партии" и партии "Против всех".







