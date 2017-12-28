Ровно 70 лет назад в Волгограде открыли памятник чекистам









Сегодня исполняется ровно 70 лет со дня открытия первого в мире памятника воинам-чекистам, сообщает ИА "Высота 102". Расположен монумент на правом берегу поймы реки Царица, возле моста, соединяющего Центральный и Ворошиловский районы Волгограда. Он был возведен по проекту волгоградского художника-архитектора Феофилакта Коимшиди. Открытие состоялось 28 декабря 1947 года. На тот момент памятник воинам-чекистам был первым в мире. Общая высота монумента более 22 метров, высота бронзовой фигуры воина-чекиста 3,85 метра, с мечом - 5,8 метра.

















Мемориал посвящен воинам-чекистам, которые в Сталинграде в 1942 году сформировали дивизию, вступившую в ожесточенные бои с противником за город. Севернее города, на подступах к тракторному заводу, оборонялись истребительные батальоны милиции, части конвойных войск и другие части НКВД. Многие из защитников города погибли в боях. На памятнике установлена гранитная мемориальная доска с текстом: "Чекистам, офицерам контрразведки Сталинградского фронта, солдатам и офицерам 10-й дивизии войск НКВД, работникам милиции, погибшим при защите города от немецко-фашистских захватчиков. Август 1942 г. - февраль 1943 г.".

Справка. С начала битвы за Сталинград 10-я дивизия войск НКВД первой встретила и отразила гитлеровское нашествия на берега Волги. Дивизия полегла почти целиком, но дала возможность удержать Сталинград до прибытия свежих частей. Так, группа чекистов в количестве 120 человек (сотрудники Управления НКВД, милиции, взвод бойцов 10 дивизии НКВД) сдерживали напор немцев к переправе через Волгу. Командовал этой группой начальник отдела госбезопасности, капитан Петраков Иван Тимофеевич. Неимоверными усилиями (120 человек против 300 эсэсовцев "Железного креста") была обеспечена переправа 13-й Гвардейской дивизии Родимцева. В дни Сталинградской битвы под контролем сотрудников областного управления НКВД работали разоблаченные агенты абвера, порвавшие со своим прошлым и сообщавшие по радио немецким разведорганам подготовленные нашим командованием ложные сведения, что не раз приводило к срыву тактических замыслов противника. Сталинградские чекисты постоянно имели "глаза" и "уши" в тех населенных пунктах, куда перемещался штаб Паулюса. Впоследствии с помощью контрразведчиков была реализована операция по захвату этого штаба и самого генерал-фельдмаршала.



