«Ростелеком» сдает в аренду антивирусные продукты ESET

«Ростелеком» на платформе партнерской экосистемы реализовал для корпоративных клиентов компании возможность аренды антивирусных решений ESET. Антивирусные решений ESET на платформе «Ростелекома» разработаны специально для разных видов бизнеса – для малого, среднего и крупного. Клиентам и партнерам «Ростелекома» доступны корпоративные продукты с возможностью выбора количества защищаемых узлов и ежемесячной оплатой вместо высокого разового платежа.

Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на базе платформы «Ростелекома» доступны подписки на следующие версии бизнес-продуктов ESET NOD32:

• специальное антивирусное решение для небольшой компьютерной сети ESET NOD32 Small Business Pack;

• бизнес-решение для централизованной антивирусной защиты ESET NOD32 Antivirus Business Edition;

• комплексное решение для оперативного детектирования всех типов угроз ESET NOD32 Smart Security Business Edition;

• продукты для защиты почтовых серверов ESET Mail Security для Microsoft Exchange Server, Linux / BSD / Solaris, IBM Lotus Domino или Kerio;

• продукты для защиты файловых серверов ESET File Security для Microsoft Windows Server или Linux / BSD / Solaris.

Платформа партнерской экосистемы позволяет автоматизировать, ускорить и упростить подключение цифровых партнерских сервисов в инфраструктуру оператора, который может сразу предложить их клиенту. Новое решение актуально как для действующих клиентов компании, так и для новых.

«Запуск антивирусных продуктов ESET на облачной платформе «Ростелекома» стал новым этапом развития партнерской экосистемы компании. Партнерская экосистема позволяет «Ростелекому» предлагать клиентам не только собственные решения, но и от других ведущих игроков рынка. Развитие экосистемы выгодно всем участникам рынка: клиент получает большой выбор услуг «под ключ», партнеры - новые каналы реализации продуктов, а оператор - расширение спектра оказываемых услуг», – отметил Директор продуктового офиса «Партнерские облачные услуги ПАО «Ростелеком» Антон Салов.



