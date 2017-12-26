Арбитражный суд Поволжского округа (г.Казань) поставил точку в длительном споре налоговых органов и ООО "СК "Промизоляция" по вопросу неуплаты налогов на сумму более 400 млн рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по Волгоградской области, выводы нижестоящих судебных инстанций, вставших на сторону налоговых органов, признаны обоснованными.

По материалам дела, в ходе выездной налоговой проверки крупного субподрядчика ООО "СК "Промизоляция" была обнаружена незаконная схема ухода от налогов. Так, фискальный орган выявил формальный документооборот по отражению финансово-хозяйственных операций между налогоплательщиком и его контрагентами. У предприятия отсутствовали доказательства, касающиеся обстоятельств совершения хозяйственных операций с контрагентами, в том числе мотивов их выбора, проверки фактической способности выполнить работы (услуги), отсутствие материально-технической базы у контрагентов для выполнения работ и поставки товарно-материальных ценностей, формальное участие контрагентов в цепочке взаиморасчетов. ООО "СК "Промизоляция" пыталось оспорить выводы налоговиков. Однако доказать, что все операции действительно проводились реально организация не смогла. В результате применения такой схемы в бюджет не поступило более 400 млн. рублей, из которых налог на добавленную стоимость – свыше 180 млн. рублей, налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет Волгоградской области – свыше 226 млн. руб., налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет – свыше 25 млн. рублей.



