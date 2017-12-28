В Волгограде взят под стражу подозреваемый по делу обманутых дольщиков ЖК «Парк Европейский»

Апелляционная инстанция Волгоградского облсуда отменила приговор экс-депутату Волжской городской думы Андрею Мишустину и его супруге Наталье, обвиняемым в хищении средств, выделенных на исполнение наказов избирателей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе облсуда, дело направлено в тот же суд на новое рассмотрение, но в ином составе суда. В октябре этого года Волжский городской суд приговорил Мишустина к 4 годам колонии общего режима за присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному. Его супруга была осуждена за пособничество на 3 года условно с испытательным сроком в 3 года. По предъявленному ей обвинению по ст.306 ч.1...