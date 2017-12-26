В Волгограде суд взыскал более полумиллиона рублей в пользу обманутой дольщицы

Суд удовлетворил требования прокуратуры о взыскании с застройщика в пользу дольщика неустойки за нарушение сроков сдачи квартиры. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, жительница Красноармейского района обратилась в прокуратуру с жалобой на нарушение сроков сдачи дома застройщиком ООО «Строй-Сити». Договор на участие в долевом строительстве женщина с супругом заключили еще в декабре 2014 года. Дом должны были сдать в эксплуатацию в 4-ом квартале 2015 года. Цена договора составила 1,5 миллиона рублей. Однако до настоящего времени дом так и не сдали в эксплуатацию. В этой связи прокурор района обратился в суд с исковым заявлением в интересах несовершеннолетних детей семьи о взыскании с ООО «Строй-Сити» неустойки за нарушение сроков сдачи объекта долевого строительства в размере порядка 390 тыс. рублей. Решением Красноармейского районного суда Волгограда исковые требования надзорного органа удовлетворены. Суд также взыскал с застройщика штраф за нарушение прав потребителей в размере более 194 тыс. рублей. В итоге в пользу дольщиков судом взыскана сумма в размере более 583 тыс. рублей. После вступления решения суда в законную силу его фактическое исполнение будет взято прокуратурой района на контроль.



