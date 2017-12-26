Пассажирка влетевшей в опору машины в Волгограде впала в кому

Суд удовлетворил требования прокуратуры о взыскании с застройщика в пользу дольщика неустойки за нарушение сроков сдачи квартиры. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, жительница Красноармейского района обратилась в прокуратуру с жалобой на нарушение сроков сдачи дома застройщиком ООО «Строй-Сити». Договор на участие в долевом строительстве женщина с супругом заключили еще в декабре 2014 года. Дом должны были сдать в эксплуатацию в 4-ом квартале 2015 года. Цена договора составила 1,5 миллиона рублей. Однако до настоящего времени дом так и не сдали в эксплуатацию. В этой связи прокурор района обратился в суд с исковым заявлением в...

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