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Экономика
 28.12.2017 08:48(Обновлено: 28.12.2017 08:54)

Чем запомнился 2017-ый

Вот и подошёл к концу очередной год – 2017-ый. Для десятков волгоградских предприятий и организаций уходящий год был юбилейным, и эти «круглые» даты коллективы встретили очередными трудовыми победами. Многие успешно реализовали  социальные и экономические проекты. А в целом – все мы трудились на благо своих семей, близких и родного региона.
Чем запомнился 2017-ый – ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ.

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Общество 28.12.2017 11:49

В Волгоградской области по требованию прокуратуры инвалида, страдающего серьезными заболеваниями, обеспечили жизненно необходимыми лекарствами. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора региона Ольга Токарева, в прокуратуру Светлоярского района с жалобой обратился местный житель. Установлено, что мужчина страдает сахарным диабетом, а также рядом других хронических заболеваний. Однако в нарушение требований законодательства в течение нескольких месяцев, вопреки назначенному лечению, он не может получить шесть наименований жизненно необходимых лекарственных препаратов. В интересах инвалида прокуратура направила в суд исковое заявление к региональному комитету здравоохранения и медицинскому учреждению об обязании обеспечить пациента необходимыми лекарствами. При рассмотрении дела ответчики в добровольном порядке частично исполнили заявленные требования – обеспечили инвалида...
Прочитана: 331 раз
Общество 28.12.2017 11:32 (Обновлено: 28.12.2017 12:01)

Памятник чекистам в Волгограде отмечает 70-летний юбилей Сегодня исполняется ровно 70 лет со дня открытия первого в мире памятника воинам-чекистам, сообщает ИА "Высота 102". Расположен монумент на правом берегу поймы реки Царица, возле моста, соединяющего Центральный и Ворошиловский районы Волгограда. Он был возведен по проекту волгоградского художника-архитектора Феофилакта Коимшиди. Открытие состоялось 28 декабря 1947 года. На тот момент памятник воинам-чекистам был первым в мире. Общая высота монумента более 22 метров, высота бронзовой фигуры воина-чекиста 3,85 метра, с мечом - 5,8 метра.  Мемориал посвящен воинам-чекистам, которые в Сталинграде в 1942 году сформировали дивизию, вступившую в ожесточенные бои с...
Прочитана: 269 раз
Телеком 28.12.2017 10:48

«Ростелеком» на платформе партнерской экосистемы реализовал для корпоративных клиентов компании возможность аренды антивирусных решений ESET. Антивирусные решений ESET на платформе «Ростелекома» разработаны специально для разных видов бизнеса – для малого, среднего и крупного. Клиентам и партнерам «Ростелекома» доступны корпоративные продукты с возможностью выбора количества защищаемых узлов и ежемесячной оплатой вместо высокого разового платежа. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на базе платформы «Ростелекома» доступны подписки на следующие версии бизнес-продуктов ESET NOD32: • специальное антивирусное решение для небольшой компьютерной сети ESET NOD32 Small Business Pack; • бизнес-решение для централизованной антивирусной защиты ESET NOD32 Antivirus Business Edition; • комплексное решение...
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Наука 28.12.2017 10:34

Волгоградский медуниверситет завершил стройку века Государственная комиссия подписала акт сдачи-приемки центра инновационных лекарственных отечественных препаратов в Волгограде. Об этом сообщил ИА «Высота 102» ректор Волгоградского государственного медицинского университета, главный внештатный специалист-клинический фармаколог Минздрава РФ, академик РАН Владимир Петров. По словам Владимира Ивановича, торжественное открытие центра состоится в начале будущего года. Сюда уже завезено необходимое оборудование, которое готовят к работе. Напомним, шестиэтажный центр с 23 лабораториями общей площадью 10,5 тыс. кв метров возведен  в Волгограде в рамках госпрограммы "Стратегия развития фармацевтической промышленности РФ до 2020 года". Центр инновационных лекарственных отечественных препаратов в Волгограде станет основой в создании федерального химико-фармацевтического кластера и мощной химико-фармакологической научной...
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Экономика 28.12.2017 10:26 (Обновлено: 28.12.2017 12:14)

Арбитражный суд Поволжского округа (г.Казань) поставил точку в длительном споре налоговых органов и ООО "СК "Промизоляция" по вопросу неуплаты налогов на сумму более 400 млн рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по Волгоградской области, выводы нижестоящих судебных инстанций, вставших на сторону налоговых органов, признаны обоснованными.  По материалам дела, в ходе выездной налоговой проверки крупного субподрядчика ООО "СК "Промизоляция" была обнаружена незаконная схема ухода от налогов. Так, фискальный орган выявил формальный документооборот по отражению финансово-хозяйственных операций между налогоплательщиком и его контрагентами. У предприятия отсутствовали доказательства, касающиеся обстоятельств совершения хозяйственных операций с контрагентами, в том числе мотивов их выбора,...
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Расследования 28.12.2017 09:41

Суд удовлетворил требования прокуратуры о взыскании с застройщика в пользу дольщика неустойки за нарушение сроков сдачи квартиры. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, жительница Красноармейского района обратилась в прокуратуру с жалобой на нарушение сроков сдачи дома застройщиком ООО «Строй-Сити». Договор на участие в долевом строительстве женщина с супругом заключили еще в декабре 2014 года. Дом должны были сдать в эксплуатацию в 4-ом квартале 2015 года. Цена договора составила 1,5 миллиона рублей. Однако до настоящего времени дом так и не сдали в эксплуатацию. В этой связи прокурор района обратился в суд с исковым заявлением в...
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Экономика 28.12.2017 09:35

В администрации Волгоградской области принято постановление о заключении долгосрочных  государственных контрактов на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных средств для финансирования дефицита бюджета региона и погашения долговых обязательств. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, подписанный и.о. губернатора Волгоградской области Евгением Харичкиным, планируется в течение 2018 года привлечь 4,5 миллиарда рублей займа сроком на три года. Кредиты будут привлекаться на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для обеспечения государственных нужд Волгоградской области и концессионных соглашений, концедентом по которым выступает Волгоградская область. 
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Астрахань 28.12.2017 09:35

Житель Астрахани провалился под лед, спасая жизнь собаке Житель Астрахани, спасая жизнь тонущей собаке, сам провалился под лед. По данным областной пожарно-спасательной службы, это случилось в районе набережной ерика Солянка, сообщает ИА «Астрахань 24». На месте работали специалисты службы спасения на воде ГКУ «Волгоспас». Как оказалось, 45-летний мужчина, увидев провалившегося в полынью пса, решил прийти ему на помощь, но попытка не удалась. Он сам оказался в воде. «Женщина, которая стала свидетелем данного происшествия, незамедлительно вызвала спасателей. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей «Волгоспаса» мужчина и собака были спасены», – сообщили в службе. ...
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Происшествия 28.12.2017 08:31

Сегодня ночью в Волгограде легковой автомобиль совершил наезд на световую опору. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, происшествие случилось на улице Николая Отрады около дома №27а в Тракторозаводском районе. 36-летний водитель, получивший травму шеи, от госпитализации отказался. 25-летнюю пассажирку с закрытой черепной травмой и в состоянии комы доставили в больницу №25. 
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Наука 28.12.2017 07:14

Дмитрий Медведев вручил государственную награду директору Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС Игорю Тюменцеву По сложившейся традиции в преддверии новогодних праздников 20 декабря 2017 года были вручены государственные и правительственные награды госслужащим, работникам предприятий, ученым, представителям сферы образования. Всего в списке награжденных 48 человек. В этом году среди удостоенных государственной награды - директор Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС Игорь Олегович Тюменцев. Указом Президента РФ В.В. Путина от 10 сентября 2017 года директору Волгоградского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», доктору исторических наук, профессору И.О. Тюменцеву присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»*. Как сообщили ИА «Высота...
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Аналитика 27.12.2017 20:01

Смотрите сегодня в программе: губернатор Волгоградской области предложил кандидатов на замещение ключевых постов в администрации, а президиум реготделения «Единой России» их одобрил. Не прошло и двух лет: работающий лифт с музыкой и зеркалами вместо старого и сломанного получили ветеран Сталинградской битвы и его соседи. Волгоградцев избавили от опасности стать покупателями дорогого, но фальшивого алкоголя: подпольный цех на всех оборотах готовил товар к новогодним праздникам. «Полицейский Дед Мороз» спешит в неблагополучные семьи: детям дарят подарки, а с родителей берут обещание вести себя хорошо в наступающем году. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала»...
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Общество 27.12.2017 17:37 (Обновлено: 27.12.2017 17:37)

Жители  улиц Карла Маркса, Туркменской и Ярославской в преддверии нового года  поблагодарили ИА "Высота 102" за улучшение  дорог в Советском районе. После публикации заметки о двух прикрытых досками дорожных ловушках коммунальщики поспешили их ликвидировать. Напомним,  19 декабря в рубрике "Доска позора" была размещена информация о двух ямах на дорогах в микрорайоне Тулака. Одна из них находилась на оживленном перекрестке улиц Карла Маркса и Туркменской. Там под дорожное покрытие проваливался люк колодца.  А сверху располагалось сколоченное из деревянных реек ограждение. Второе дорожное препятствие находилось на выезде из двора №7 по улице Карла Маркса (он же дом №12 по улице Ярославской) -  яма...
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Общество 27.12.2017 16:24

Новый год в Волгограде фронтовик встречает с музыкальным лифтом Сегодня сбылась мечта 95-летнего ветерана,  участника  Сталинградской битвы, Великой Отечественной войны Ивана Прохоровича Мальцева. В подъезде многоэтажного дома №19 по улице Маркса в Ворошиловском районе Волгограда, где проживает фронтовик, состоялся запуск нового лифта. Напомним,  ИА «Высота 102» сообщало о ситуации в материале  «Фронтовику из Волгограда обещали к новому году запустить лифт и вызволить из заточения».  Комиссия, в составе которой были представители регионального фонда капремонта, управляющей и эксплуатирующей организаций, компании «Нижневолжсклифтремонт»,  не выразили никаких нареканий во время приемки объекта. Зато выслушали  от жителей подъезда благодарные слова за сделанную работу, ведь теперь людям  не придется с огромным трудом подниматься...
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Общество 27.12.2017 15:47

Потерявший квартиру волгоградец поселился в палатке около офиса застройщика Разрушенная семья, потеря работы и  квартиры, в которую он вложил больше полутора миллионов рублей  – такие печальные обстоятельства побудили волгоградца Алексея Жадаева разбить палатку около офиса застройщика, которого он считает виновным в своих несчастьях. Как рассказал ИА «Высота 102» Алексей и подтвердил решением суда, в августе 2015 года  назад он выплатил ООО «Строительные системы» 1 миллион 620 тысяч рублей за квартиру в строящемся доме по пер. Гайворонский д.13 в городе Краснослободск Среднехтубинского района Волгоградской области. Дом должны были ввести  в эксплуатацию в 3 квартале того же года. Однако застройщик, как следует из решения Центрального суда Волгограда от 21...
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Аналитика 27.12.2017 15:12

Под Волгоградом ликвидируют "экологические бомбы" "Независимая газета" от 26.12.2017 Волгоградские специалисты разработали уникальный метод ликвидации полигонов с вредными отходами самых высоких классов опасности. Эта технология уже начала применяться на практике в экологически проблемном Светлоярском районе области и Кировском районе Волгограда. Южные районы Волгограда – Кировский и Красноармейский, а также прилегающий к ним Светлоярский район области традиционно считаются самыми неблагополучными с экологической точки зрения. Еще в советское время здесь располагались крупнейшие в стране предприятия химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, в том числе двойного назначения – связанные с оборонкой. Среди кировчан, красноармейцев и светлоярцев всегда был высок уровень онкологических и других опасных...
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